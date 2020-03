Už jen pár volejbalistů v cizině čeká, zda se ligy opět rozběhnou

Jediný český zástupce v italské Serii A Donovan Džavoronok musel do karantény. "Nemůžu vylézt z baráku, ale my asi jako jediný tým trénujeme. Liga je přerušena do 3. dubna a čekáme, co bude dál. Snad nás zaplatí," uvedl dvaadvacetiletý smečař Monzy na svazovém webu.

V Polsku je liga zatím přerušená do 26. března, ale mezi hráči už prosakují zvěsti o brzkém konci. "Dnes jsme byli v posilovně. Já zatím zůstávám v Polsku, situace je zde podobná jako v ČR, ale bez karantény, asi to sem přijde později," řekl Jan Hadrava, který hraje za Olsztyn.

Také ve Francii volejbalisté očekávají, že se na hřiště už nevrátí. "Soutěž je přerušena do 5. dubna, ale někteří hráči již odjíždí domů. My ještě čekáme na verdikt, ale já jsem taky připraven se vrátit do ČR. Jinak situace je zde trochu jiná než v ČR, asi volnější," konstatoval smečař Jan Galabov z Nice.

V Německu už liga skončila. "Někteří kluci se již rozjeli domů. Já zatím s rodinou zůstávám, úplně se nám nechce do karantény, ale jsme připravení se do 24 hodin sbalit a odjet. Klub nás zatím neinformoval, jak to bude s výplatami, ale nechal nám k dispozici byty do konce května," řekl reprezentační kapitán Jakub Janouch, nahrávač Friedrichshafenu.