Katastrofa, říká Lébl o Itálii. V další fázi to odnese i sport

Deset let strávených v Itálii vás ovlivní, ať chcete nebo ne. Špičkový volejbalista Martin Lébl prožil v tamní lize, považované dlouhodobě za nejlepší na světě, štace v Perugii (2002-07), v Maceratě (2007-10) a v Římě (2010-12). Hrozivé zprávy, které se teď šíří z těchto míst, sleduje někdejší excelentní blokař s mrazením v zádech.

„Když pominu tu sportovní část, která se mých známých dotýká nejvíc, tak se to přelilo do katastrofy," říká devětatřicetiletý Lébl o pandemii koronaviru. „Macerata je jednou z těch nejpostiženějších zón. Na druhou stranu vím, že hráči týmu Lube teď začali trénovat a připravují se na to, že sezonu dohrají. Ani nepustili domů Brazilce, které tam mají, takže zkrátka živí tu naději."

Lébl během dekády strávené v Itálii posiloval svou sportovní pozici, ale zároveň si zvykl i na specifický rytmus tamního života, získal tam spoustu přátel a kamarádů, takže je mu hodně proti srsti, že se část Evropanů dívá na Italy v těchto těžkých dobách s určitým despektem.

„Vyčítat Itálii, že to nezvládá, je problematické. Kdyby se koronavirus objevil jako první kdekoli jinde, tak si nemyslím, že ty ostatní státy by byly připraveny nějak lépe. Spíš se teď všichni přizpůsobují tomu, co vidí v Itálii, kde to vypuklo před třemi týdny. Před měsícem tu situaci ale v Evropě pořádně nikdo neřešil," říká Lébl.

Martin Lébl, bývalý volejbalový reprezentant, na archivním snímku.

Jan Handrejch, Právo

Od přátel ví, že v Itálii je dost probíraná verze o tom, jak se pandemie šířila v početné čínské komunitě, která žije na Apeninském poloostrově. Během lednových oslav Čínského nového roku spousta lidí navštívila své příbuzné z Asie...

„Osobně si ale myslím, že je v tom kombinace více faktorů. Roli určitě hrál i trochu laxní přístup. Na druhou stranu se to do Itálie dostalo jako první a teď je zbytek Evropy strašně chytrý, jak se mělo postupovat. A pak je tu samozřejmě demografické složení, číslo seniorů je prostě obrovské," dodává Lébl.

On sám nyní působí jako agent ve firmě Sportfin a je mu jasné, že po zdravotnické krizi přijde podle všeho i ta ekonomická. „Trh je nesmírně provázaný a pokud se zhroutí v Itálii, tak se to přežene do dalších zemí. Všem je jasné, že sport je zbytná aktivita, což se teď projevuje v plné nahotě. Proto taky bude jedním z nejvíc zasažených odvětví," myslí si Lébl.

S kamarádem a někdejším reprezentačním spoluhráčem Jakubem Novotným přitom zastupují v agentuře kolem stovky volejbalistů. „Z toho asi padesáti končí kontrakty, takže jednání jsou složitá a je tady obrovská míra nejistoty. Kluby nevědí, jaké budou mít rozpočty, nevědí, kolik jim přijde z krajské samosprávy, z města, ze svazu, od soukromých sponzorů..." vypočítává Lébl.

Z opěvované Serie A by se podle něj mohla stát na nějakou dobu průměrná soutěž. „Itálie je sportovně financovaná z naprosté většiny soukromými penězi. Není to jako ve Francii, nebo v Německu. Záleží na tom, jak sponzoři velkých týmů situaci ustojí a kolik budou schopni dávat dál do sportu. Hráči půjdou tam, kde budou mít nejlepší podmínky. Volejbalová mapa Evropy se může překreslit během jedné sezony," tuší Lébl.