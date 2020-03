Komplikace sportovní i životní. Česká plážová hvězda chtěla rodinu, teď mění plán

V 31 letech měla jasnou představu o ideálním průběhu následujících měsíců. Jak měly vypadat? Ve zkratce: nominace na její třetí olympiádu, úspěch v Tokiu, založení rodiny se svým manželem Simonem, pak případný návrat na písečné kurty.

Jenže teď musí se svým partnerem a zároveň trenérem nejlepšího českého páru plány přehodnotit. „Trochu teď vstřebávám fakt, že olympiáda byla odložena, pro mě je to velká čára přes rozpočet,“ vzkázala z Los Angeles, kde zůstala se svým partnerem, zatímco její parťačka Barbora Hermannová odletěla domů za rodinou.

Touha vrátit se na sportovní svátek, kde poprvé zazářila pátým místem v Londýně se svojí tehdejší spoluhráčkou Kristýnou Kolocovou, ale převážila. „Jsem člověk, který má rád nějaký plán a vizi, a najednou je všechno jinak. Na druhou stranu Tokio bych strašně chtěla, a pokud to znamená všechny plány, co jsem měla, odložit o rok, tak to tak bude,“ prohlásila odhodlaně.

Rozhodnutí Sluková ocenila i její spoluhráčka. „Maki odkládá svůj velký plán o rodině a já jí za to moc děkuju. Rozhodla se, že se mnou celou tu přípravu odpinká, odehraje,“ prohlásila Hermannová.

Elitní český pár vloni přibrzdily zdravotní potíže Slukové, a tak zatím neměl odehraný dostatečný počet turnajů pro olympijskou kvalifikaci. Letos se turnaje včetně toho ostravského kvůli pandemii koronaviru odkládají, a tak nikdo neví, kdy sezona začne.

„Máme momentálně pauzu do konce května. Půjdeme si na to jako celý tým sednout, po fyzické stránce se udržujeme fit, následující čtyři týdny věnujeme spoustu energie do fyzické přípravy a jakmile se znovu setkáme, vylezeme spolu na kurt, abychom byly připravené do toho pořádně naskočit,“ plánuje Sluková.