Trio z USK kandiduje na hráčku roku, šance má zejména Thomasová

Zahraniční opory basketbalistek USK Praha Alyssa Thomasová, Briona Jonesová a Cristina Ouviňaová se ucházejí o ocenění pro nejlepší hráčku Evropské ligy. Trio z týmu českých mistryň je ve výběru 25 basketbalistek, mezi kterými mohou ještě do 12. dubna hlasovat fanoušci na internetové stránce Mezinárodní basketbalové federace (FIBA).

Papírově je z hvězd USK největší kandidátkou na ocenění Američanka Thomasová, jež je nejlépe doskakující hráčkou předčasně ukončené soutěže s více než 11 doskoky na zápas a třetí místo jí patří mezi střelkyněmi zásluhou průměru 18,3 bodu na utkání. K tomu vede statistiku získaných míčů a první je i podle průměrného koeficientu užitečnosti.

Thomasová se Španělkou Ouviňaovou figurují také v nominaci na nejlépe bránící hráčku soutěže, Veronika Voráčková aspiruje na trofej pro nejlepší mladou hráčku. Mezi osmičkou kandidátů na kouče sezony je i trenérka USK Natália Hejková. O vítězích vedle fanoušků budou spolurozhodovat euroligoví trenéři a vybraná média.

USK v Evropské lize postoupil do čtvrtfinále z druhého místa v základní skupině. Do play off proti Schiu už ale české šampionky nezasáhly kvůli pandemii koronaviru. FIBA nejprve soutěž přerušila a před polovinou března rozhodla o jejím ukončení.