Podle Jíchy by Kiel získal titul, i kdyby se sezona dohrála

Bývalý nejlepší házenkář světa Filip Jícha hned ve své první sezoně v roli hlavního trenéra dovedl Kiel k německému titulu, i když se tak kvůli koronavirové pandemii stalo za nezvyklých okolností. Slavný tým byl vyhlášen mistrem v nedokončené sezoně, český kouč však nepochybuje o tom, že by ovládl soutěž i v případě, kdyby se dohrála. Titulu si cení o to víc, že byl pro Kiel první po pěti letech.

"Jelikož jsem měl v neděli narozeniny, jsem momentálně zahrnutý gratulacemi. V tomhle zvláštním a náročném čase je to příjemné ocenění. Mám hroznou radost za moje hráče. Po pěti letech dokázali přinést zpátky do města, které je v německé i evropské házené jedinečné, titul. Dřív jsme byli taková mašina na vítězství, to jsme trochu ztratili a jsme rádi, že jsme dokázali naší pílí a konstantností zpátky získat titul. I když jsme byli na té cestě po 26 zápasech zastaveni," řekl Jícha ČTK.

Kiel vedl po 26 zápasech bundesligovou tabulku o dva body před druhým Flensburgem. Sezona měla mít 34 kol. "Ten titul bychom přivezli i po 34 zápasech, o tom jsem přesvědčený. Protože z těch osmi zbylých zápasů bychom museli třikrát prohrát a tomu nevěřím, že by se to stalo," doplnil osmatřicetiletý bývalý reprezentační kapitán.

Naše cesta funguje

Pro Jíchu nebylo až tolik podstatné, zda bude v nedohrané soutěži vyhlášen mistr. Hlavní pro něj bylo zjištění, že funguje cesta, kterou s týmem nastavil na začátku sezony, do které šel poprvé jako hlavní kouč.

"V podstatě mi to bylo jedno (zda bude vyhlášen mistr). Pro mě bylo důležité, že jsem viděl, že naše cesta funguje. Že jsme se vrátili tam, kde jsme chtěli hrát. Akorát mě za kluky mrzelo, že kvůli krizi byl celý náš proces zastaven. Že si nemohli dát pořádnou odměnu na konci května s tím, že by to oslavili tak, jak by se na ten úspěch patřilo," řekl.

"Sezona běžela dobře, ale chápu, že momentálně jsou ve světě důležitější věci. Ale tím, že jsem byl odpovědný za dění v jednom z nejlepších klubů na světě, nemohu sportovní stránku vynechat. Proto jsem moc rád, že se kluby nakonec rozhodly, že nás vyhlásily mistrem. Pro mě osobně to zas tak důležité není, ale právě pro kluky a spolupracovníky je to taková třešnička na dortu za tu práci, kterou tři čtvrtě sezony odvedli, velkým zadostiučiněním. Aby věděli, že ta cesta má smysl," řekl Jícha. Velkou radost měl i za svého svěřence a krajana Pavla Horáka, jenž získal první bundesligový titul. "Pro něj je to velké zadostiučinění," dodal.

Jako trenér využívám zkušenosti

Prvního trenérského titulu si cení stejně jako sedmi, které s klubem získal jako hráč. "Když jsem byl hráč, taky jsem cítil, že mám obrovskou zodpovědnost. Teď jako trenér využívám zkušeností, veškeré to své know-how, které jsem za celou dobu nastřádal. Je to úplně jiné rozdělení, ale ta třešnička na dortu zůstává stejná. Tím, že jsem víceméně realista, bych nerozlišoval, jestli tohle bylo víc a tohle míň," řekl nejlepší házenkář světa za rok 2010, který během pandemie zůstal v Německu.

Vzhledem k omezením zatím s týmem nemohli slavit, pouze se s hráči hromadně spojili přes videohovor. "Co je ta krize, s hráči a realizačním týmem si aspoň jednou týdně takhle voláme. Takže jsem pogratuloval hráčům za předvedené výkony v sezoně, poděkoval jim sportovní ředitel. Popřáli jsme jim pěknou oslavu a pár klidných dní, protože teď mají oficiálně jako by dovolenou. Bylo to víceméně klidné," řekl Jícha.

"S manželkou jsme si objednali dobré jídlo z naší oblíbené restaurace a večer jsme si otevřeli láhev vína. Já měl to štěstí, že už jsem pár titulů vyhrál, tak jsme s manželkou říkali, že to rozhodně byla jedna z nejklidnějších oslav titulu. Věřím, že za pár týdnů budeme moci jít aspoň do restaurace, takže s těmi hráči, kteří budou v Německu, si dáme společnou večeři. Rozhodně to ještě společně oslavíme," dodal.

Dohraje se Liga mistrů?

Počítá s tím, že sezona už skončila, byť EHF se ještě nevzdala naděje na dohrání Ligy mistrů. "Oficiálně ještě zrušená nebyla, ale já osobně si nedokážu představit, že by se sezona měla dohrát. Soutěže ve Francii, Německu jsou zrušené, nemůže se cestovat z jednoho státu do druhého. Měli jsme Ligu mistrů dobře rozehranou jako snad nikdy, mohli jsme vyhrát i Německý pohár, který se přesunul na příští rok. Pokud vše poběží tak, jak situace momentálně vypadá, 1. září bychom mohli začít hrát. Ke společné přípravě se potkáme někdy na začátku července," plánoval Jícha.

Koronavirová krize ekonomicky dopadá i na házenou. "Všichni v klubu jsme se museli trochu uskromnit, přiložili jsme ruku k dílu. Každý se vzdal části platu, aby se klub zachoval zdravý. Příští sezona bude náročná nejen pro nás, ale pro všechny. Už máme náznaky, že někteří sponzoři, kteří bojují o holé přežití, nebudou moci plnit závazky, které nám dali. Už teď plánujeme o nějakých 30 procent nižší rozpočet," dodal Jícha.