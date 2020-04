Čtrnáct zápasů v Evropě mělo smysl, tvrdí trenér házenkářek Mostu Jiří Tancoš

Jak se s odstupem času ohlížíte za účastí mosteckých házenkářek na evropském klubovém kolbišti?

Předně musím říci, že loni v létě jsme měli málo času na přípravu. Kvalifikace o postup do základní skupiny Ligy mistryň se hrála už v první týdnu v září. Přesto se nám již před vstupem do bojů povedlo nastavit nový koncept hry. A to byl možná jeden z faktorů, jímž jsme dvakrát překvapili soupeřky při naší cestě do skupinové fáze Ligy mistryň. V ní jsme domácí zápasy absolvovali na zimním stadionu v Chomutově, který na rozdíl od mostecké haly splňoval stanovené parametry. Pak následovala naše účast ve skupině Poháru EHF znovu se šesti duely jako v Lize mistryň. Takže dohromady z toho vzešla porce čtrnácti zápasů v evropských pohárech.

Zatímco v Lize mistryň tým Most nasbíral několik bodů, v Poháru EHF jste vyšli naprázdno. Čím si to vysvětlujete?

Asi nám uškodila pauza přes Vánoce, kdy jsme nechali hráčky odpočinout, aby nabraly znovu síly a aby se nezranily. V některých utkáních Poháru EHF nás pak ale potkala smůla. Zranila se Kostelná, dvě hráčky dostaly červené karty. A bylo složité zvrátit nepříznivé vývoje utkání.

Potkali jste řadu špičkových evropských soupeřů. Která vystoupení vám nejvíc utkvěla v paměti?

Byla to opravdu rozmanitá sezona, pokud jde o zahraničí. Všechny zápasy v cizině představovaly pro nás velký zážitek. Především oba starty v Maďarsku, které je házenkářskou velmocí. V Györu přišlo pět tisíc diváků. Už samotné přijetí i loučení po utkání bylo něčím, co málokdy zažijete. V Debrecínu byly „jen" dva tisíce diváků, ale fantastická kulisa. V domácích zápasech jsme si užili skvělou kulisu v Lize mistrů v Chomutově proti Györu, za který nastoupila i česká reprezentantka Jana Knedlíková. Přesvědčila o svých kvalitách a měli jsme šanci si s ní taky popovídat.

Jaký hlavní poznatek jste si tedy z pohárové Evropy odnesli?

Půlroční účinkování nám ukázalo cestu, jakým směrem bychom se chtěli ubírat v příští sezoně. Hráli jsme šest měsíců systémem sobota - středa - sobota včetně interligy a Českého poháru. I s hráčkami jsme to hodnotili tak, že všechno bylo zajímavé a mělo smysl. Prostě nás to bavilo, máme spoustu krásných zážitků a zkušeností.

Česko-slovenská MOL interliga byla předčasně ukončena. Před tímto verdiktem Most figuroval na první místě tabulky. Co to pro vás znamená?

Pořád nemáme žádné oficiální vyjádření, jak se bude stávající pořadí kvalifikovat. Netuším, jestli budeme prohlášeni za mistry soutěže. Zaslechl jsem, že bychom měli dostat medaile. Zda to bude oficiálně uznané? Doufám, že ano. První místo jsme už slavili asi pět kol před koncem po zápase s Porubou. Teď chyběla dvě kola do konce. A když by to s potvrzením našeho triumfu nedopadlo, svět se nezboří.