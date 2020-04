Rumunská federace podle Ryšánkové hazarduje se zdravím hráček

"Já určitě jako většina hráčů toto rozhodnutí nevítám, protože podle mého názoru je to hazard s naším zdravím. To nejsmutnější na tom je, že na názor hráčů nikdo nebere zřetel. Minulý týden jeden sportovní deník oslovil kluby, aby se vyjádřily, zda by chtěly sezonu dohrát, či nikoliv. Z 27 mužských i ženských klubů jich 20 vyslovilo nesouhlas s pokračováním ligy. Nicméně hlasování federace dopadlo deset ku čtyřem pro dohrání," uvedla pro svazový web Ryšánková.

"Vyplouvá na povrch, že rumunská federace by přišla o zisk téměř 200 000 eur z vysílacích práv od rumunské televize, pokud by se sezona nedohrála. Takže toto je pravděpodobně jeden z důvodů, proč se někteří snaží za každou cenu najít cestu, jak ligu dohrát. Nebo možná jen chtějí být zajímaví, ale neuvědomují si, jaké to může mít následky," dodala sedmadvacetiletá reprezentační spojka.

Jejímu celku patří v přerušené lize třetí místo. "Byl zveřejněn plán, jak by dohrávání zápasů mělo vypadat. Zatímco v ženské lize musí každý tým dohrát sedm zápasů, v mužské lize chybí do konce základní části tři zápasy. Navíc chce rumunská federace také dohrát pohár, kde například v ženské složce nejsou dohrána ani všechna čtvrtfinálová utkání. Většina zápasů by se měla odehrát formou turnajů na neutrální půdě, takže nás by třeba měly čekat tři zápasy ve třech dnech, což si po téměř dvouměsíční pauze nedokážu ani představit," uvedla Ryšánková.

Proti dohrání soutěže se v Rumunsku postavila hráčská asociace. "Podala protest proti rozhodnutí federace a s největší pravděpodobností bude žádat ministerstvo mládeže a sportu, aby proti tomuto rozhodnutí zasáhlo. Ministr zdravotnictví prohlásil, že ještě dva až tři měsíce by se neměly konat žádné sportovní akce," podotkla Ryšánková.

Zatímco v Česku se vládní restrikce vzhledem k příznivému epidemiologickému vývoji rozvolňují, v Rumunsku nikoliv. "Jsme tu tak dva týdny pozadu. Momentálně je tu necelých 10 tisíc nakažených, ale teď se očekává vyšší nárůst, jelikož Rumuni slavili Velikonoce až tento víkend, a protože jsou velice věřící národ, předpokládá se, že nedodržovali stanovená pravidla. Momentálně můžeme vycházet ven pouze s vyplněným dokumentem, kam a za jakým účelem jdeme. Fyzickou aktivitu můžeme provádět pouze v okolí našeho domova a samozřejmě je povinné nosit roušky. Od 22:00 do 6:00 je naprostý zákaz vycházení," přiblížila Ryšánková.

Připravuje se v domácím režimu pod vedením přítele a kondičního trenéra Borise Aspridise. Pandemie jim způsobila odložení svatby. "Měli jsme ji mít na konci června, ale bohužel vzhledem k okolnostem jsme byli nuceni ji o rok odložit. Naštěstí jsme měli obrovské štěstí na dodavatele a všichni naši situaci chápou a vyšli nám vstříc. Stejně tak i rodina a přátelé," dodala Ryšánková.