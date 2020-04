Tancoš jako Jícha? První trenérská sezona a hned triumf

Tancoš vyjadřuje k Jíchovi velký respekt. „V reprezentaci jsme se minuli, oba jsme ale hráli na střední pozici. Když jsem v národním týmu končil, tak Filip Jícha v něm začínal, pokud se nepletu. V jednom družstvu jsme se ale nepotkali. Filip je o třináct let mladší," podotkl mostecký kouč.

Samozřejmě Tancoš oceňuje Jíchovu sportovní kariéru. „Ta je v házenkářském prostředí známá, nemá cenu vypočítávat jeho týmové či individuální úspěchy. Fakt, že přišel na ostře sledované místo trenéra slavného německého klubu, ukazuje na to, že je i kvalitním koučem. Prosadil se hned na nejvyšší úrovni. Chce to i kus odvahy," přemítal Tancoš.

Navázal na předchůdce

Podobností s Jíchou se nevyhýbá, i když to bere jako nadsázku. „Oba jsme absolvovali první trenérskou sezonu ve svých klubech a měli jsme to těžké. Vždyť já jsem po návratu z Německa přešel do ženské házené a nastoupil do Mostu po trenéru Peteru Dávidovi. A to byla velká výzva, protože můj předchůdce za tři a půl roku, co byl na lavičce, vyhrál s Baníkem čtyřikrát po sobě českou ligu," pokýval hlavou trenér úspěšného družstva.

S Jíchou spojuje Tancoše i dlouhodobé hráčské působení v zahraničí. „Po dorosteneckém období v domovském Mostě jsem v devatenácti letech odešel do béčka Dukly Praha v Písku a pak si měl vytáhli trenéři áčka. V pražské Dukle jsem zůstal pět sezon. Rád vzpomínám na mistrovské tituly. V roce 1996 jsem zamířil do Itálie, následovala angažmá v Chorvatsku, Francii a Německu. A tam jsem po hráčské kariéře začal i s trénováním," rekapituluje kouč nejlepšího českého házenkářského celku žen.