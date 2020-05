Když nebudou hráči lepší než já, tak na hřiště vlezu, směje se nový kouč Karviné

Když jste se před třemi lety vracel ze zahraničí, říkal jste, že v Karviné ukončíte kariéru. Dopadlo to tak, jak jste chtěl? I s přesunem na trenérskou lavičku?

Tehdy jsem tímhle směrem vůbec nepřemýšlel. To se vyvinulo až postupně. Hlavní trenér (Marek Michalisko) mi dával více prostoru na tréninku a mě to předávání zkušeností a rad začalo bavit. Marek není egoista, který musí dělat věci jenom podle sebe. Rád si poslechl jiný názor. Zhruba před půl rokem jsem se domluvili, že bych to po něm převzal.

V minulé sezoně, kdy trenér nesměl několik zápasů na lavičku, jste jej zastoupil. Byl to definitivní impuls se přesunout natrvalo?

Myslím si, že tam to definitivně dozrálo. Marek byl i dost znechucený a unavený tím věčným bojem s rozhodčími a se svazem. Proto se rozhodl, že chce končit.

Jak budete zvládat bitvy s rozhodčími vy? V minulých sezonách si klub stěžoval, že po vás dost šli.

Samozřejmě vím, že to od některých dostanu vyžrané, ale budu se snažit do toho kolotoče vlézt tak nějak s čistým štítem a nebýt tak ostrý, jak jsem někdy na hřišti. V těch zápasech z minulé sezony, kdy jsem zaskakoval za trenéra, jsem sám sebe překvapil, že jsem se tak úplně nenervoval. Tak doufám, že to tak udržím a budu mít s rozhodčími dobrý vztah a nebude mezi námi nějaká vojna.

Měl jste i vy osobně pocit, že po vás jako po lídrovi Karviné rozhodčí šli více, než bylo zdrávo?

Byl tam takový náznak třech nespravedlivých červených karet. Ale beru to tak, že každý se může zmýlit.

Dokážete to hodit za hlavu?

Samozřejmě. Chci mít s rozhodčími dobrý vztah. Na hřišti jste v emocích a ve vyhrocených chvílích se prostě neudržíte. Tak doufám, že budu klidnější, když se na to budu dívat s větším odstupem.

Změny v kádru HCB Karviná Odchody: levé křídlo Jan Zbránek, spojky Marek Monczka, Roman Chosik a Radim Chudoba. Příchody: křídla Marek Drzyzga (po zdravotní pauze) a Petr Široký, Miroslav Halama (oba z dorostu), spojka Slavomír Mlotek (Dessau).

Hrát už nebudete?

Už bych chtěl hrát o hodně míň. Viděl bych to jedině v případě, že bych k tomu byl donucený nějakou velkou marodkou a neměl by kdo nastoupit. Ale budu kluky strašit tím, že pokud nebudou lepší než já, tak na to hřiště ještě vlezu v padesáti (smích).

Jak se cítíte ve 42 letech na palubovce?

Fyzicky velmi dobře a vím, že bych ještě mohl hrát. Ale nevím, jestli by lize něco přidalo, když bude po palubovce běhat třiačtyřicetiletý chlap. Zdá se mi, že už by mě měli ti mladí samí vystrkat. I když zatím se jim to moc nedařilo.

Přípravu absolvujete s týmem naplno?

Určitě ano. Nebudu ale dělat všechno. Ve svém věku už vím, co tělo potřebuje, abych byl fit. Navíc potřebuju mít i přehled o tom, jak trénují ostatní, takže nemůžu stihnout vše. Zatím ale trénujeme individuálně. Kluci běhají v parku, mají své plány. Čekáme na to, až se otevře hala, abychom mohli alespoň trošku trénovat.

Budou to mít hráči těžší, když budou vědět, že jim trenér stačí?

Budu jim dělat takového strašáka, že když budu muset v nějaké rozhodující chvíli na hřiště vlézt já a ne oni, tak to pro ně bude ostuda. Věřím, že si kluci velmi dobře uvědomují, že už to bude na nich. Odešly některé opory, takže postavíme mladší družstvo.

Dá se čekat karvinský ústup z medailových pozic?

Tak bych to neřekl. Jeli jsme nějaký tříletý cyklus, který skončil bohužel touto nedohranou sezonou. Nyní přihází cyklus nový. Přihází lehké omlazení a uvidíme, zda to bude stačit k tomu, abychom hráli o medaile.

Michal Brůna má za sebou bohatou hráčskou kariéru v Česku, Německu, Francii a Polsku.

Ivo Dudek

Kdo vás na hřišti nahradí?

Počítám s tím, že by to měl být Sláva Mlotek, který se vrací ze svého působení v Německu. Z toho se těšíme. Má rozhodovací schopnosti a měl by převzít tu mou roli a řídit hru.

V Karviné jsou dva mužské ligové týmy. Nezávidíte fotbalistům, že na rozdíl od vás budou mít zřejmě možnost sezonu dohrát?

Abych řekl pravdu tak ani moc ne. Sport se dělá pro lidi a když fanoušci nemohou být v ochozech, tak je to trošku smutné. Hrát bez nich trochu ztrácí smysl. Na druhou stranu musím ale přiznat, že ten poslední zápas, v němž jsme jako jediní v extralize podruhé v sezoně porazili mistrovskou Plzeň (27:24) a který se hrál v prázdné hale, se mi líbil. Nikdy bych nečekal, že mě tak strhne. Bylo tam slyšet úplně všechno. I ty nadávky. A ten zápas kvůli tomu byl asi ještě vyhecovanější, než kdyby tam burácela plná hala. Otázkou taky je, co s ligou udělalo to, kdybychom šli hrát po tak dlouhé pauze. Přece jen fotbalista si s míčem může venku zakopat. U nás je to horší, protože hrajeme uvnitř, na parketách a ten pohyb je tam jiný. Hrozilo by zranění a bylo by to až nebezpečné. Neumím si představit, že by nám teď otevřeli halu a třeba za týden bychom šli hrát.

Budete sledovat karvinský boj o záchranu ve fotbalové lize?

Určitě ano. Fandím jim, mám tam kamarády. Třeba Marka Janečku. Klukům z Karviné to přerušení může asi ublížit úplně nejvíce z celé ligy, protože jaro parádně rozehráli. Neprohráli, navíc nedostali gól. Jsem zvědavý, jak se s tím poperou.