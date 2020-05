Na Paříž se nezapomíná, říká nový kouč českých volejbalistů

Trenér Jiří Novák vyhrál jako hráč Ligu mistrů v roce 2001 v dresu francouzského klubu Paris Volley. „Na takovou euforii se vždycky dobře vzpomíná. Tehdy jsme museli postoupit ze skupiny přes play off až do finálového turnaje, který se hrál u nás v Paříži. O to bylo lepší, že jsme slavili před domácími diváky," vybavuje si Novák.

V Lize mistrů má z hráčské éry úspěšnou statistiku. „Hrál jsem ji asi pětkrát. Vážil jsem si toho, že jsem se do této soutěže dostal ještě před dvěma lety jako trenér s tehdejším českým mistrem VK Karlovarsko. Těžko jsme mohli spekulovat, jak se to bude vyvíjet. Rozhodně jsme se chtěli k Lize mistrů postavit čelem a šli jsme do toho naplno. Jedna věc je přání a druhá pak realita," zamyslel se Novák nad účastí Západočechů v prestižním klání. Kromě Ligy mistrů vedl Karlovarsko i v dalších evropských pohárových soutěžích.

Mrzí ho nedohraná sezona

Nový trenér české reprezentace byl jmenován koncem letošního dubna v situaci, kdy stávající volejbalová sezona byla ze všeobecně známých důvodů v souvislosti s koronavirovou krizí předčasně ukončena. Karlovarsko vedlo kolo před koncem základní části tabulku extraligy s náskokem pěti bodů. Takže i bez ohledu na výsledky neodehraného posledního dílu by si zajistilo vstup do play off z prvního místa.

„Po předchozí nepříliš podařené domácí sezoně jsme kádr obměnili a všechno nám klapalo. Mrzí mě hlavně kvůli klukům, že nemohli zabojovat o titul, což bylo naším cílem. Ale nedá se nic dělat, podobně jsou na tom i ostatní kolektivní sporty," konstatoval Novák.

Avizovaný nástup do role reprezentačního trenéra bere s pokorou. Už v sezoně 2014-15 byl sice druhým asistentem v tehdejším realizačním týmu, ale nyní se před ním rozprostírá lákavá, ale i náročná vidina práce s nejlepšími českými hráči. Reprezentace pod bývalým koučem Michalem Nekolou obsadila na mistrovství Evropy v roce 2017 sedmé místo, startovala i na šampionátu o dva roky později.

„Před těmi třemi lety měl tým vysoce postavenou laťku výkonnosti, na kterou se pokusíme s národním týmem navázat. Máme zkušené hráče v zahraničních ligách. A taky vnímám, že v českém volejbale se tvoří silná generace volejbalistů mezi jedenadvaceti a dvaadvaceti lety, kteří uspěli v nedávné minulosti na juniorských šampionátech," dodal novopečený reprezentační kouč.