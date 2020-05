Elitní smečařka Mlejnková se z Polska vrací do Stuttgartu

Po dvou medailových sezonách v Polsku se opora volejbalové reprezentace Michaela Mlejnková vrací do Stuttgartu. Před odchodem do Rzeszówa odehrála v německé lize tři roky a vždy je zakončila ziskem stříbra, tentokrát už by ráda dosáhla na vytoužený ligový titul. A to opět pod vedením Řeka Jannise Athanasopulose, jenž vede zároveň i český národní tým.