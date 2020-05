Házenkáři Karviné mají nového šéfa. Muchu nahradí Brůna

Před nedávnem se bývalý reprezentant v házené Michal Brůna posunul ze hřiště do role trenéra HCB Karviná místo Marka Michaliska, nyní jej čeká ještě větší výzva. Na pozici šéfa klubu nahradí Romana Muchu, který se rozhodl skončit. „Toto rozhodnutí přišlo z čista jasna. Navrhoval jsem, abychom zůstali nějaký čas bez prezidenta, ale stanovy klubu nám to nedovolují. A přestože jsem neměl absolutně žádné ambice obsadit tuto pozici, byl jsem jednohlasně zvolen,“ popsal Brůna.

Nové trenérské výzvy se 42letý Brůna vzdát nechtěl, proto se o povinnosti šéfa klubu podělí se svým předchůdcem na střídačce extraligového týmu Markem Michaliskem.

„Jsem si absolutně vědom odpovědnosti, která mi byla jako hlavnímu trenérovi extraligového mužstva svěřena. Proto jsme se dohodli, že většinu povinností, které s funkcí prezidenta klubu souvisí, převezme generální manažer. Já bych se měl věnovat naplno trenérské činnosti a pozici prezidenta budu vykonávat víceméně jako čestnou funkci," přiblížil Brůna.

Michal Brůna ještě v roli hráče.

Ivo Dudek

Roman Mucha řídil karvinský klub čtyři roky. Nyní ale dal přednost svým podnikatelským aktivitám. „Už při vstupu do této sezóny jsem tušil, že pro mě může být, alespoň na nějakou dobu, v Karviné poslední. Sportovním funkcionařením se živit nedá, proto jsem se musel po celou dobu věnovat také svým soukromým podnikatelským projektům. Zejména v posledním roce jsem však začal pociťovat, že podnikání musím věnovat času mnohem víc. A nechci to dělat na úkor práce v klubu, proto odcházím," vysvětloval Mucha, pod jehož šéfováním se Karviná vrátila do špičky extraligy a v sezoně 2017/2018 dokráčela nečekaně k mistrovskému titulu.

„V loňské sezóně nám obhajoba titulu utekla doslova mezi prsty. Bylo to pro mě velké zklamání, přece jen jsme byli hodně blízko. I proto jsem se chtěl nyní rozloučit medailovým úspěchem a také výraznějším úspěchem v evropském poháru. Příroda byla ovšem silnější, nepříjemná záležitost s pandemií covid-19 ukončila nejen házenkářskou extraligu, ale i evropské poháry předčasně. Proto se loučím trochu nenaplněný," řekl Mucha.