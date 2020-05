Házenkářka Kvášová bude působit v druhé francouzské lize

Kvášová, dříve hrající pod dívčím jménem Kutlvašrová, si chtěla vyzkoušet angažmá v cizině. V roce 2017 oznámila ukončení kariéry, ale pak se vrátila do domácí soutěže a později i do reprezentace. V uplynulé sezoně nedohrané kvůli pandemii koronaviru byla v dresu Písku nejlepší českou střelkyní.

"Vůbec to není klasický příběh. Ale já to tak asi v životě mám se vším. Asi už to ode mě nikdo nečekal. Ano, už jsem toho napovídala do novin dost, že mi stačí domácí soutěž, že jsem spokojená v Písku - a to opravdu jsem a vždy budu. Že se teď víc budu věnovat dětem a házená je jen koníček. Ale kdo tu házenou fakt dělá rád a dělá ji už přes 20 let, tak už ví, co jsou jeho cíle, sny," řekl Kvášová pro svazový web.

"Mně tento sen prostě z profesionálního života házenkáře chybí, a když bych to nepřijala teď, tak už nikdy. Nechtěla jsem si nikdy vyčítat, že jsem to nezkusila," dodala.