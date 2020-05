Čeští házenkáři se navzdory ukončení sezony sejdou na kempu

"Hráči v Německu jsou na takzvaný kurzarbeit a vedení bundesligy vydalo nařízení, že nesmí být uvolňováni na reprezentační akce. Především kvůli pojištění a také proto, že EHF zrušila všechny reprezentační termíny do konce sezony," uvedl v tiskové zprávě českého svazu Filip.

Premiéra na akci reprezentačního A-týmu čeká Adama Ptáčníka a Víta Reichla. "Chybí nám jedenáct hráčů z Německa, což je pro nás problém, protože jsme se chtěli zaměřit na věci, na kterých je třeba pracovat dlouhodobě. Bereme to jako příležitost vidět další hráče v tréninku, na hřišti i mimo hřiště. A oni mají zase možnost poznat, jak tým funguje," řekl trenér.

Reprezentanti měli v červnu hrát baráž o mistrovství světa, EHF ji ale kvůli pandemii zrušila a o postupujících rozhodla na základě výsledků z lednového Eura. Český celek obsadil 12. místo a díky tomu se dostal na světový šampionát v příštím roce. Další reprezentační akce by se měly hrát až na podzim, přesný termín je ale zatím nejasný.

Kemp potrvá od 1. do 5. června. Hráči se vrátí k házené po více než dvouměsíční pauze. "Je nám jasné, že soustředění bude specifické. Po dlouhé době, kdy velká většina hráčů netrénuje v hale a věnuje se jen kondiční přípravě, to bude velmi odlišná příprava. Věřím, že kluci budou po házené hladovější. Těší se na sraz, těší se do haly a na soustředění," uvedl Filip.

"Musíme začít úplnými základy. Od pohybu na hřišti, přihrávek, střelby. Bez kontaktu, jeden na jednoho. Budeme to nabalovat podle toho, jak se to bude vyvíjet a jaký bude stav hráčů. Chtěli bychom pracovat i na některých detailech naší taktiky, jak jsme si původně plánovali, ale bude záležet na tom, jak se to bude vyvíjet. Máme před sebou pět dní, neleží na nás žádný výsledkový tlak, můžeme se věnovat tomu, čemu bude třeba," dodal český kouč.