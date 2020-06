Vždycky budu raději favoritka, směje se česká hvězda

Úspěšný návrat! Plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová potvrdily roli favoritek a vyhrály úvodní turnaj Beach Series, nového domácího seriálu tříhvězdičkových akcí. "Nebyla to pro nás nejsnazší role. Na druhou stranu, já budu radši vždycky favoritka, protože to znamená, že jsme úplně nahoře," smála se po triumfu Markéta Nausch Sluková.

Jak jste se po dlouhé pauze cítily na kurtu při ostrých zápasech?

Nebyl ani tak problém v tom, že jsme spolu delší dobu netrénovaly, ale to, že jsme nějakých osm, devět měsíců spolu vůbec nehrály. Naposledy jsme měly zápas někdy v září. Herní rytmus je jiný, to se nedá natrénovat. V tom to bylo náročné, chytnout zápasový styl a rutinu.

Bylo pro vás těžké potvrdit roli favoritek?

Na české Tour asi budeme muset vždycky obhajovat svoji pozici. Já jsem ráda, když jsou zápasy náročné a my nepřijedeme a nevyhrajeme všechno na osm. To by ztrácelo i pro nás význam. Za každý vyrovnaný set, za každý tiebreak jsem vděčná.

Co pro vás bylo na turnaji nejtěžší?

Nevím, jestli to byla koncovka semifinále, nebo začátek finále. Obojí bylo těžké jinak. V semifinále bylo těžké udržet pozornost, podmínky byly náročné. Pršelo, foukalo a holky hrály výborně. Skvěle podávaly, tlačily nás. Jsem moc ráda, že jsme to dotáhly do vítězného konce. S holkama z finále se známe, x krát jsme spolu trénovaly. Víme, že když jeden tým chytí sérii dobrých podání, hned je to pár bodů nahoru. Věděla jsem, že je zápas dlouhý, že se nerozhodne na začátku. Holky nás dost procvičily, bylo to ideální.

Jak se povedlo naplnit přání trenéra, abyste v zápasovém tlaku aplikovaly novinky z tréninku?

Něco jsme si natrénovaly, ale podmínky byly divoké, takže jsme někdy byly rády, že jsme trefily hřiště. Měly jsme světlejší i horší chvíle, ale něco málo jsme z toho, co chtěl trenér, do hry dostaly. Držely jsme spolu jako tým.