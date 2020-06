Volejbalové Beskydy získaly z Kladna reprezentanta Moníka. Rozhodovaly ambice klubu a trenér, říká

„Je to výsledek dlouhého a pečlivého zkoumáním nabídek a osobních referenci. Jak mých, tak především trenéra Salona," vysvětloval příchod zahraničního hráče manažer Marek Tomáš.

„Výhodou je, že Bruno má polskou partnerku a má to sem relativně kousek. Trenér ho navíc zná z reprezentačních zápasů. V sezoně 2017/2018 byl třetím nejlépe bodujícím hráčem v argentinské lize a to už má váhu," doplnil Tomáš.

Milan Moník (v kšiltovce), manažer Marek Tomáš (vpravo) a kapitán týmu Tomáš Široký při podpisu smlouvy s týmem Black Volley Beskydy

Jiří Tomaškovič, Právo

Také Moník přichází na doporučení nového trenéra Beskyd Jakuba Salona. Stejně jako on pochází z Ústí nad Labem. „Známe se s trenérem skoro celý život. O to to bylo snazší. S Kubou Salonem to bude dobrá spolupráce. Jinak bych sem nešel," smál se Moník.

„Rozhodovaly ale i ambice týmu, že chce hrát nahoře. V dolních patrech tabulky bych se pohybovat určitě nechtěl," nastínil plány Beskyd Moník.

Reprezentační libero podepsal v týmu Black Volley roční kontrakt. „Domluvili jsme se celkem rychle, zhruba za čtrnáct dní jsme se dohodli, dalších čtrnáct dní jsme ladili detaily. Smlouva je na rok, ale rádi bychom spolupracovali určitě déle," podotkl manažer Tomáš a dodal, že ačkoliv kostra týmu je prakticky hotová, další posily ještě zřejmě pod Lysou horu dorazí. „Základní kádr se už rýsuje, máme všechny posty pokryté, kromě blokařů, kde je zatím je kapitán týmu Tomáš Široký," uvedl.

Beskydy chtějí narozdíl od minulé nepodařené sezony více stavět na českých hráčích. Přesto už mají v týmu cizince čtyři. Z loňské sestavy zůstali Polák Krysiak a Slováci Mečiar s Kozákem. „Jednali jsme s českými hráči, ale neklaplo to. A pokud nám český hráč nenabídne ty kvality, jaké chceme, musíme se porozhlédnou jinde," vysvětloval Tomáš.