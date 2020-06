NHL jsou větší nervy! Přítelkyně české hvězdy řádí na písku s novou parťačkou

Obě po minulé sezoně na beachvolejbalových kurtech osiřely, jejich parťačky se vydaly jinou cestou. A tak Martina Williams (za svobodna Bonnerová) napsala Sáře Olivové, jestli by s ní nechtěla hrát. „A já byla nadšená,“ přiznává Olivová. Na to, jak to novému páru na kurtu sluší a klape, se podívejte v následujícím videu.

Na pražském Pankráci je proháněl po písku jejich trenér, bývalý mistr Evropy a olympionik z Atlanty Michal Palinek, vedle kurtu sledovali jejich trénink dva psi, které má Williams na starosti.

Nově složený pár se chystal na víkendový druhý turnaj Tipsport Beach Series na Strahově a liboval si, jak si zatím sedí. „Martina je na kurtu ta klidnější, já se od ní mám hodně co učit,“ říká sedmadvacetiletá Olivová. „Sára je zase vtipná a má ten pozitivní americký přístup,“ oceňuje Williams.

Beachvolejbalistky Martina Williams (vlevo) a Sára Olivová během tréninku.

Vlastimil Vacek, Právo

Ostravská rodačka Olivová má totiž svůj druhý domov za mořem. V Georgii hrála nejvyšší univerzitní soutěž a na tamní státní univerzitě studovala obor exercise science. „Je to zaměření na fyziologii a anatomii,“ upřesňuje.

Po studiích nadále tráví v USA zimy se svým přítelem, hokejovým gólmanem Petrem Mrázkem. Mimo sezonu NHL pak objíždí beachvolejbalové turnaje.

Její první turnaj po boku Williams minulý víkend v Litoměřicích si Mrázek nenechal ujít. Výjimka? „Právě že ne. Petr je velký fanda, často po sezoně vyrazí tam, kde jsem já. Třeba takhle předloni letěl i do Kambodži, což bylo asi nejexotičtější místo, kde jsem kdy s beachvolejbalem byla. Když vidíte tu chudobu, jste pak hodně vděčni za životní podmínky, jaké máme v Evropě,“ vypráví Olivová.

Beachvolejbalistka Sára Olivová při tréninku na kurtech na Pankráci.

Vlastimil Vacek, Právo

Sama pro změnu nevynechá jediný domácí zápas svého partnera v nejslavnější hokejové soutěži světa. „A jsem určitě mnohem nervóznější než na kurtu,“ směje se. Ze svého beachvolejbalového pohledu s nadšením uvítala, když Mrázek předloni podepsal v Carolině a přestěhovali se do Raleighu.

„Je tam skoro pořád dobré počasí, za kurty se ani nemusí platit, jak jsou v parku, takže si kdykoliv můžu zatrénovat. Oproti podmínkám v Detroitu super. Tam jsem jezdila přes hodinu trénovat do Ohia, to bylo šílený,“ srovnává s předchozím Mrázkovým působištěm.

V Severní Karolině může beachvolejbalové tréninky prokládat i golfem. „Petr ho hraje už delší dobu, tak jsem si říkala, že když se ho taky nenaučím, moc spolu nebudeme,“ usmívá se.

Hokejisté teď žijí v nejistotě, jestli, kdy a v jaké podobě se NHL opět rozeběhne, Olivová se tím ale nestresuje. „My to budeme řešit, až ta situace nastane, ještě to není aktuální a já teď chci určitě hrát s Marťou,“ těší se na další turnaje po boku své nové kolegyně.

Beachvolejbalistka Martina Williams.

Vlastimil Vacek, Právo

Williams sbírala po šest let úspěchy s Barborou Hermannovou, která nyní tvoří nejlepší český pár s Markétou Nausch Slukovou. Jenže po jejich rozchodu se Williams nepovedlo najít spoluhráčku na delší než dvouleté období.

„Bylo by lepší hrát s někým víc let. I na mezinárodních turnajích je vidět, že dva roky trvá, než získáte pozici, body i sebevědomí,“ líčí. „Je škoda, že se nepovedlo s někým vydržet déle, ale na radosti ze hry mi to neubírá a teď mám se Sárou novou chuť,“ pochvaluje si hráčka, která jméno Bonnerová vyměnila po svatbě s jihoafrickým beachvolejbalistou za Williams.

Loňská veselka přitom neměla úplně hladký průběh, nevěsta na ni spěchala rovnou z mistrovství Evropy v Moskvě. „Ale to bylo to nejmenší,“ vzpomíná už s úsměvem.

„Horší bylo, že manželovi skončila platnost víza dva dny před svatbou, přitom jsme to předtím kontrolovali na cizinecké policii. Přesto potvrzení nedostal a řekli mu, že musí vycestovat ze schengenského prostoru,“ popisuje.

Leo Williams tak vyrazil za svojí partnerkou na ME do Moskvy. „Tam jsme tiskli různé dokumenty, fotky, maily i konverzace na WhatsAppu, aby nám věřili, že jsme spolu a není to sňatkový podvod. Naštěstí to i díky pomoci mé bývalé spoluhráčky, která teď pracuje na ministerstvu vnitra, klaplo a Leo razítko dostal,“ vypráví.

Teď už se usadili v Česku, získali hypotéku na byt a plánují dovážet koření z manželovy rodné země. „V Jižní Africe mají výborný pepř, spoustu druhů, které u nás nejsou nebo jsou předražené, tak bychom chtěli spustit online obchod,“ líčí Williams.

Nyní má přednost beachvolejbal, turnaj v Litoměřicích, kde skončily čtvrté a řádně potrápily i české jedničky Hermannovou se Slukovou, ukázal, že jejich spojenectví má potenciál.

„Chtěly bychom být minimálně české trojky,“ říká Olivová. „Na domácích turnajích chceme být na bedně, a kdybychom byly druhé v republice, bylo by to hezké,“ přitakává Williams.