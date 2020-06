Sluková s Hermannovou po týdnu vyhrály i na písku v Praze

"První kola jsme do toho našláply agresivně a nedaly jsme si žádný oddychový čas v těch zápasech, vzaly jsme to zostra od začátku až do konce," komentovala Hermannová hladký průběh turnaje v nahrávce pro média. "Ve finálovém zápase holky hrály moc hezky, odvážně proti nám a pěkně nás ve druhém setu zatlačily. Je pozitivní, že jsme si zahrály i tie-break, že nás holky potrápily a že jsme byly schopné to dotáhnout do vítězného konce," konstatovala Hermannová.

V Praze neuspěly spolufavorizované Michaela Kubíčková a Michala Kvapilová, které nenavázaly na finálovou účast z Litoměřic. Po dvousetové osmifinálové prohře se Štochlovou a Maixnerovou se musel druhý nasazený pár spokojit s děleným devátým místem. O jednu příčku oproti předchozímu turnaji si polepšily Martina Williamsová se Sárou Olivovou, protože tentokrát zvládly duel o třetí místo. Porazily v něm ve dvou setech překvapení turnaje Štěpánku Šťastnou a Markétu Starou.

Beachvolejbalistka Sára Olivová na kurtech na Pankráci.

Vlastimil Vacek, Právo

Pětidílný seriál bude pokračovat za týden v Nymburce, další díl bude hostit Chodov u Karlových Varů a vyvrcholí na Strahově.