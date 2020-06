Jsme pořád na mušce. Každý nás chce porazit, smějí se hvězdní volejbalisté Hadrava s Džavoronokem

Jako lovná zvěř, kořist, kterou chce mít každý ve své sbírce. Přesně tak se nejspíš musí cítit Jan Hadrava a Donovan Džavoronok, kteří pro Letní pohár v plážovém volejbale utvořili grandiózní pár. Hvězdy šestkového volejbalu figurující v týmech slavné italské ligy si ale tlak evidentně příliš nepřipouští – úvodní akci na pražském Strahově vyhrály a podruhé skončily třetí. „Každý chce Hadráka s Džávou porazit. Ale my se za to nesmíme schovávat," shodují se elitní čeští hráči. Domácí turnajová série bude pokračovat o víkendu v Opavě, kde se elitní beachvolejbalové týmy představí.

Není prestižnější volejbalové ligy, než je italská. Džavoronoka v ní čeká už pátá sezona v dresu Monzy, Hadrava na Apeninský poloostrov přestoupil nedávno a podepsal smlouvu s vítězem Ligy mistrů Civitanovou. Když se pak spojili čeští hráči z těchto klubů pro turnaje na domácím písku, je to pro všechny pochopitelně výzva.

„Každý se na nás nahecuje a každý vlastně počítá s tím, že když s námi prohraje, tak se nic moc neděje. Soupeři proto hrají uvolněně, solí to na servisu i na síti. My většinu z nich známe, jsou to naši kamarádi, takže je to zdravě vyhecované," řekl Džavoronok. „Nejsme sice v beachvolejbale nováčky, oba jsme ho hráli a vyrostli jsme na něm, ale respekt spíš pociťujeme my, protože hrajeme primárně šestkový volejbal. Vyloženě rivalita v tom není, ale je cítit, že se nás všichni snaží porazit," doplnil Hadrava.

Ve druhém turnaji Letního poháru v Braníku se to v semifinále překvapivě povedlo dvojici Jan Dumek a Luke Smith. „Nefungoval nám servis, ani obrana. Nebyli jsme důslední v činnostech, které nám minule na Strahově fungovaly lépe. Trochu se na nás možná podepsalo, že jsme v týdnu neměli jediný společný trénink," prohlásil Hadrava.

„Moc toho společně nenatrénujeme, ale už jsme spolu něco odehráli, takže víme, co od sebe čekat. Primárně se soupeře snažíme zatlačit servisem. Od něj se všechno odvíjí. Bohužel nám tentokrát nešel," přidal se Džavoronok, který se pokáral za koncovku dramatického semifinále.

„V tiebreaku jsem chtěl ukázat, že jsem šestkař a smečař a že dávám bomby. Neposlechl jsem Honzu, který má víc zkušeností a radil mi, ať počkám na to, co mi zavolá. Dvakrát jsem chtěl tvrdě zasmečovat a dvakrát se mi to vrátilo. Ta koncovka nám proto utekla," popsal.

„Třetí místo je krásné, ale ambice jsme měli nejvyšší. O to víc teď ale máme motivaci trénovat a o víkendu v Opavě znovu dokázat, že můžeme porážet celou českou špičku," uvedl Hadrava. „Formu se snažíme gradovat na přespříští týden, který pro nás bude doma poslední. Chceme se s tím pískem tady rozloučit s dobrým pocitem," přeje si Džavoronok.

V červenci už hvězdné české duo čeká příprava v klubech. „Mluvil jsem s manažerem a v Monze začínáme 13. července. Je to hrozně brzo, o měsíc a půl dřív než normálně. Moc se netěším, že celé léto strávím ve čtyřicítkách zavřený v hale. Kluci tady budou na písku a mě budou svrbět ruce, abych si taky venku zahrál. Ale takový je život, je to naše práce," dodal Džavoronok.