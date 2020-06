Díky beachvolejbalu budu mít v Itálii výhodu, říká Hadrava před angažmá v Civitanově

Čtyři turnaje, tři tituly. Taková je bilance hvězdného páru Jan Hadrava a Donovan Džavoronok v letošní beachvolejbalové sezoně. Oběma českým reprezentantům v šestkovém volejbale se už blíží sezona ve slavné italské lize, a tak do dalších domácích turnajů už nezasáhnou. „Hodně nám to dalo. Byla to skvělá příprava na klubovou sezonu. Z beache teď můžeme jenom těžit," uvedl Hadrava. Muži pokračují turnajem Českého poháru v Pňově – Předhradí. Ženy čeká poslední díl Tipsport Beach Series 3* na Strahově.