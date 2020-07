Voják Mlotek hlásí přesun do Frýdku-Místku

Házenkáře Frýdku-Místku posílil další bývalý hráč Karviné. Z Hranic, kde působil v minulých dvou sezonách, přišel Tomáš Mlotek, který stejně jako nedávno příchozí Radim Chudoba hraje na spojce. „Ve Frýdku-Místku bydlím už rok, takže jsem chtěl hrát v místě bydliště, a to bylo hlavním důvodem,“ vysvětloval změnu dresu 26letý Mlotek.

Bývalý mládežnický reprezentant se podílel na posledním titulu Karviné v roce 2018. Házenou už tehdy ale hrál jako amatér, protože o dva roky dříve vstoupil do služeb Armády ČR u 71. mechanizovaného praporu v Hranicích na Moravě.

Po mistrovském titulu Karviné v roce 2018 přesídlil do Hranic i jako házenkář. Nyní už bude do Hranic cestovat znovu jen za prací. „V Hranicích jsem si odehrál dva roky a největším problémem bylo skloubit práci a házenou. Především časově. Najít čas na házenou je docela těžké, ale dokud to jde, rád budu hrát," poukázal Mlotek.

Náročná práce vojáka má podle něj směrem ke sportu i své výhody. „Když už nic, tak mám aspoň naběháno. Ale nic více v tom asi hledat nejde," smál se Mlotek, který se i kvůli časovému vytížení necítí být klíčovou posilou týmu pro nadcházející sezonu házenkářské extraligy.

„Asi bych se nepovažoval za nějakou velkou posilu. Vnímám to tak, že jsem na tom hodně podobně jako ostatní kluci v týmu. Věřím, že si se spoluhráči sedneme a sezóna bude lepší než ta minulá," poukázal Mlotek na pouhé tři výhry a předposlední příčku Frýdku-Místku v nedokončené soutěžní sezoně 2019/2020.

I proto, aby se podobný průšvih neopakoval, začali Frýdecko-místečtí narozdíl od jiných extraligových týmů trénovat na novou sezonu už před prázdninami. „To mi hodně vyhovuje. Vzhledem k tomu, že jsem měl poslední trénink v březnu, jsem dřívější start uvítal," svěřoval se Mlotek.