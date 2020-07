Džavoronok mladší zazářil na juniorském mistrovství a vyhlíží angažmá v Itálii

Zaznamenal velký úspěch a těší se na první zahraniční angažmá. Matyáš Džavoronok společně s Adamem Štočkem vyhráli v Brně beachvolejbalové UNIQA Mistrovství ČR hráčů do 22 let. Český talent se však specializuje na šestkový volejbal. „Kluci, kteří do beache šlapou celý rok, nenesou moc dobře porážky od soupeřů ze šestek. Je však čím dál větší problém nad nimi vyhrávat," prohlásil Džavoronok, mladší bratr Donovana, který se v současné době připravuje na novou sezonu v Itálii. Matyáš za ním brzy vyrazí.

Vůbec spolu netrénovali, sehranost byla minimální. Přesto Džavoronok se Štočkem porazili ve finále Patrika Maňase s Jirkou Sedlákem. „Nečekali jsme to. Projevilo se, že jsme udělali méně chyb na útoku a podávali konzistentní výkony," prohlásil nový šampion Džavoronok, který tak navázal na úspěchy svého staršího bratra. Úspěšný reprezentant společně s Janem Hadrovou vyhráli v letošní sezoně na písku hned tři turnaje. „Brácha mi ihned gratuloval," pochlubil se Matyáš.

Oba bratři se specializují na šestkový volejbal, oba budou hrát v Itálii. Zatímco starší Donovan je oporou Monzy v elitní A1, mladší Matyáš se dostal do druholigového týmu Cantú. Bude tam jediným cizincem. „Takže už několik týdnů piluji italštinu," usmál se mladší Džavoronok, pro kterého to bude první zahraniční angažmá. Doposud působil v české lize. Jenže letos se významně neprosadil v Karlovarsku, kde na stejném postu působil jeden z nejlepších domácích nahrávačů Lukáš Ticháček.

To v italském Cantú by měl Džavoronok dostat prostor. Jedná se totiž o tým, který se zaměřuje na mladší talenty. „Jejich konceptem je, aby se tam mladší volejbalisté vyhráli. A to přesně potřebuji," přiznal Matyáš Džavoronok, kterému dopomohl k angažmá agent jeho staršího bratra. „Už teď se všemi komunikuji na whatsappové skupině. Instrukce mám také od kondičního trenéra," doplnil. S bratrem Donovanem se prý budou vídat denně. „Náš tým rekonstruuje halu a prý zápasy budeme odehrávat v Monze, což je naprosto ideální," poznamenal spokojeně čerstvý maturant.

Nabrané zkušenosti chce Matyáš Džavoronok zužitkovat ke splnění velkého snu, chce se dostat do nejprestižnější volejbalové ligy světa – italské A1. Plánům podřídil naprosto vše. , plně se zaměřuje na sport. „Když se mi bude dařit, mohlo by to vyjít. Tím, že hraju v Itálii, tak budu všem více na očích," dodal mladší Džavoronok. Na Apeninský poloostrov se bude přesouvat z Česka za dva týdny.