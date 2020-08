Hadrava už řádí v Civitanově. Volejbalové hvězdy překvapil na písku i v ledové lázni

Posilovna, intervalové běhání, skákání přes švihadlo, dřepy, cvičení s vlastní váhou... Předsezonní galeje vypukly také v Civitanově. A Jan Hadrava, který sem přestoupil z polské ligy, se jich rád a dobrovolně účastní. „Všechno je náročné, ale zvládnutelné. Pomohlo, že jsem se hodně udržoval. Přijel jsem dobře připravený," prohlásil český reprezentant, který před odjezdem do Itálie odehrál čtyři turnaje v rámci českého beachvolejbalového poháru. A tři z nich společně s Donovanem Džavoronokem ovládl.

To se mu v Civitanově hodilo. I tam totiž bylo místo pro přípravu na písku. „Hráli jsme tam každý s každým. Další turnaj probíhal ve trojicích, což už se více podobalo šestkovému volejbalu. Pokaždé jsem vyhrával. Jsou to sice sranda zápasy, ale myslím, že jsem trenéry zaujal. Říkali, že je vidět, jak jsem rozehraný," popisoval spokojeně Hadrava.

V týmu několikanásobného italského šampiona se baví nejvíce s Italem Jiřím Kovářem, který vyrůstal v Německu a tak trošku i v Česku. Pár slov Hadrava prohodil také s Kubáncem Osmanym Juantrorenou, hlavní hvězdou a kapitánem týmu. „Je v pohodě, nějak se nepovyšuje," potěšilo českého reprezentanta.

Hadrava přicházel do Itálie s pověstí elitního útočného hráče polské ligy s pořádně tvrdým servisem. I toho si v Itálii všimli. „Když jsme na tréninku začali podávat, museli mě na útoku krotit. S úsměvem dodávali, že ještě nemusím dávat takové perdy, většina hráčů se na začátku šetřila," říkal Hadrava, který je nadšený z veškerého zázemí v Civitanově. Vedle šatny mají hráči k dispozici fyzioterapeuta, který disponuje lasery, ultrazvukem a regeneračními věcmi.

O všechny se intenzivně starají také lékaři, kondiční trenéři nebo výživový poradce. Ve sprchách je i barel, ve kterém je studená pětistupňová voda. „Spoluhráči ho používají na nohy, já se do něj ponořil celý, takže na mě koukali s otevřenou pusou. Krásně to odplavuje nečistoty ze svalů a je to zároveň jako prevence proti zánětům," prozradil Hadrava, který bydlí s manželkou a synem kousek od moře.

Elitní český volejbalista má k dispozici čtyřpokojový byt ve třípodlažní bytovce. „Máme zahradu, vlastní vchod. Moře není daleko, což využijeme, protože je tu strašný vedro, kolem 34 stupňů," dodal Hadrava.