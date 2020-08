Basketbalista Pumprla bude hrát za Slavii, chce s ní do NBL

"I když jsem o projektu Slavie nic nevěděl, tohle by mohlo být něco zajímavého. Zaujalo mě to natolik, že jsem ochoten udělat úrovňově krok zpátky. Ale je to nějaká sázka na budoucnost, ač hráčská nemusí být příliš dlouhá, pořád mám na to, abych přispěl i herně," uvedl čtyřiatřicetiletý Pumprla na dnešní tiskové konferenci.

V mistrovském Nymburce, kde strávil sedm sezon a získal šest titulů, skončil v červnu. Klub s ním ukončil smlouvu, protože ještě neměl jasno o rozpočtu. Nyní projevil zájem o další spolupráci, ale Pumprla se rozhodl jinak.

Basketbalisté (zleva) Pavel Pumprla, Tomáš Satoranský, trenér Ronen Ginzburg a Šimon Puršl při tréninku reprezentačního týmu.

Vít Šimánek, ČTK

"Chtěl jsem zase do týmu, který nebude prohrávat. Doufám, že se to bude dařit. Sestava na první ligu vypadá velmi slušně, snad tomu svou maličkostí taky přispěji," uvedl kapitán šestého týmu z loňského mistrovství světa v Číně. "Nemám přefouklé ego, dokážu skousnout na chvíli první ligu. V kariéře jsem dokázal to, co jsem si předsevzal. Nároďák, zahraničí," řekl Pumprla. Ve Slavii ho jako trenér povede jiný bývalý nymburský hráč Pavel Beneš.

Kapitán české reprezentace Pavel Pumprla přichází do Slavie. Vypadá to, že basket v Edenu bude zábava ⚪️🔴 🏀 pic.twitter.com/v1fcEXCmWJ — Jiří Vrba (@VRonskiJ1892) August 20, 2020

"Když jsem doma oznámil, že to bude ve Slavii tři tréninky týdně, pátek zápas a volné víkendy, nebudu nalhávat, že jsem si trochu šplhnul," uvedl Pumprla, který se bude podílet i na řízení klubu. "Samozřejmě do toho přibudou i nějaké povinnosti z druhé části, ale tím, že se klub teprve tvoří, bude se tvořit i má pozice. Ze začátku asi nebude na plný úvazek, zaujetím ano, časovou vytížeností asi ne. Tvoří se to částečně za pochodu."

Šéf basketbalové Slavia Marian Pagáč označil druhou Pumprlovu roli v klubu za projektového manažera. "Není standardní, nechceme to dělat jako standardní klub. Rádi bychom vybudovali vzorovou organizaci. S Pavlem budeme dělat spoustu denní práce, je má pravá ruka. Chodíme spolu na mítinky, snažím se ho učit, odevzdávat kontakty. Udělám vše pro to, aby z něj za dva roky byl skvělý sportovní ředitel," prohlásil Pagáč.