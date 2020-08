Na šampionátu chceme jednu z medailí, říká beachvolejbalistka Maixnerová

Zlato z mistrovství republiky do 22 let už mají v kapse, teď chtějí na vrchol i mezi ženami. Beachvolejbalistky Martina Maixnerová a Marie Sára Štochlová míří na víkendový šampionát do Opavy s vizitkou páru, na který si musí dát pozor i největší favoritky. Čtvrtý nasazený pár totiž vyhrál poslední tři turnaje a v dalších se vždy umístil na pódiu. „Jsme rády, že se můžeme postavit i těm nejlepším. Rády bychom se znovu dostaly na bednu," hlásí Maixnerová.