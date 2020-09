Schweiner a Perušičem získali titul na třetí pokus. Máme teď takovou hezkou postupku, smáli se

„Máme to na třetí pokus a vytvořili jsme si krásnou postupku. Byť to nebylo tři roky za sebou. Máme bronz z roku 2016, stříbro 2017 a dneska jsme konečně urvali i ten společný titul," radoval se Ondřej Perušič, jenž už jeden mistrovský titul v kapse má. V roce 2018, kdy měl Schweiner studijní povinnosti, ho získal s Janem Vodičkou.

V turnaji nejlepší český pár současnosti neztratil ani set. „S tím jsme jen spokojení. Ale několikrát to bylo těsné. Tam se mohlo stát opravdu cokoliv. Ale jsme jedině rádi, že jsme nemuseli hrát delší turnaj," řekl David Schweiner.

„Ten turnaj byl hodně náročný, byť to tak výsledkově třeba nevypadalo. V žádném zápase jsme si nemohli dovolit polevit ani na chvíli, protože spousta soupeřů by nás, kdybychom neudrželi ten standard hry na vysoké úrovni, potrestala," připustil Perušič.

Kritické čtvrtfinále

Nejkritičtější chvíli podle něj zažili ve čtvrtfinále, kde proti nim stáli Jakub Šépka a Tomáš Semerád. „Tam jsme byli několik míčů od tiebreaku, nebo možná od porážky. Kluci zahráli moc dobře," ocenil Perušič, jenž s parťákem Schweinerem zažívají zcela jinou pozici než na turnajích Světové série.

„Na světovce jsme řekněme vyrovnaní, nebo často spíše outsideři. Ta role je trošku jiná. Ale uvědomujeme si to před turnajem, nebo ještě před zápasem. V samotné hře cítíme tlak stejný, jako v každém jiném zápase. Jde o to si uvědomit, že v zápase je potřeba zapnout, hrát svoji hru. Pak už to je furt stejné," řekl Schweiner. „A když s námi kluci dokážou hrát, jsme za to jen rádi. Těch dvojic, které jsou konkurenceschopné a mohou nás za pár let přerůst, tu máme několik," dodal Perušič.

Česká elitní beachvolejbalová dvojice v Opavě uspěla, přestože to byl vinou různých zdravotních patálií teprve druhý společný turnaj v sezoně. A předposlední před evropským šampionátem. „Nyní budeme týden trénovat s mladou nadějnou brněnskou dvojicí Maňas-Sedlák, kteří v Opavě brali čtvrté místo a připravují se na mistrovství Evropy do 22 let. Poté odlétáme do nizozemského Utrechtu na exhibiční turnaj, kde budou nejlepší páry a bude to taková generálka na Evropu," nastínil plány Schweiner.