Trenér Hladík měl při výběru posil šťastnou roku, tvrdí opora brněnských házenkářů Hastík

V létě jste přivítali osm nových hráčů. Jak posily do mužstva zapadly?

Skvěle. Už teď je snad možné říct, že trenér Hladík měl při jejich výběru šťastnou ruku. Všichni by pro nás měli být značným přínosem nejen na hřišti, a i charakterově. Nemám tím na mysli jen Sekuliče, Grulicha či Flajsara, které si přivedl z předchozího působiště v Novém Veselí, a tudíž je dobře znal. I řecký brankář Gourgoumis, Srbové Jezdimirovič, Draškič a Šipka nebo Erik Žvak, který přišel z Frýdku, jsou velmi dobří kluci.

Jaké bude tedy mít výrazně posílený celek podle vás ambice?

V posledních letech se nám nedařilo dostat se do play off mezi osm nejlepších týmů. To hodláme v nové sezoně rozhodně změnit. Postup do čtvrtfinále je naším základním cílem. Ve vyřazovacích bojích se pak už může stát cokoliv.

Nejste příliš skromný?

Není třeba teď vyhlašovat nějaké přehnané cíle. Máme v mužstvu hodně nových hráčů, nějakou chvíli zřejmě potrvá, než se sehrajeme. Pevně věříme, že si to na hřišti všechno sedne co nejdřív.

Do extraligy vstoupíte sobotním domácím duelem se Zubřím. Co od něj očekáváte?

Nový kouč Zubří Tonar je vyznavačem obrany 1-5, což je poněkud atypický systém defenzívy. Věřím ale, že budeme na utkání dobře připraveni a s podporou našich fandů ho zvládneme. Vítězství by nám přišlo velice vhod, vždyť na povedeném vstupu do sezony vždycky hrozně moc záleží.

Házenkářskou extraligu budou provázet stejně jako další sportovní soutěže některá přísná hygienická opatření. Omezuje vás to nějak?

Vůbec. Na hřišti na to člověk nemyslí. A roušky při utkáních mít nemusíme. (úsměv)

Věříte, že další pokus trvale pozvednout brněnskou mužskou házenou na vyšší pozice bude úspěšný?

Jsem přesvědčený, že ano. S příchodem pana Hladíka se v královopolském klubu hodně změnilo. Nejde jen o naše výkony na palubovce, ale i o jeho celkové fungování, které se na všech úrovních výrazně lepší.