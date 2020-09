Úvodní derby vyhrál Frýdek. Udělali jsme spoustu chyb, přiznal kouč Kopřivnice Veřmiřovský

„Byl to zápas, jak jsem očekával. První duel sezony, navíc derby. Nervózní, tvrdý, vyrovnaný boj od první minuty až do konce," přiblížil nový trenér Frýdku-Místku Daniel Valo. „První poločas jsme výborně bránili, navíc jsme si velice dobře počínali i v útoku," uvedl Valo, jehož svěřenci vedli po třiceti minutách o pět gólů (15:10). Střelecky táhla domácí tým posila z Karviné Radim Chudoba, který se v první půli trefil pětkrát.

Do druhé půlky už nemohla v domácím dresu nastoupit další z posil Tomáš Mlotek, který uviděl přímou červenou kartu, když hasil na poslední chvíli chybu jednoho ze spoluhráčů. „O přestávce jsme si říkali, že do druhé půle musíme jít jako by to bylo 0:0, protože nám bylo jasné, že na nás Kopřivnice vletí a chtěli jsme se jí vyrovnat v nasazení i agresivitě. To se nám i povedlo, ale polevili jsme v obraně. Díky náskoku z první půle se nakonec můžeme radovat ze zaslouženého vítězství," oddychl si Valo.

Frýdek-Místek v dramatickém závěru těžil ze zkušenosti navrátilce Tomáše Sklenáka. „Zápas jsme si prohráli v prvním poločase, kdy jsme nebránili na sto procent. To se změnilo až po změně stran, kdy už kluci jezdili tak, jak měli," poukázal trenér Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský.

„Duelu by určitě více slušela remíza, ale musíme se poučit z toho, že příště musíme odjezdit střetnutí celých šedesát minut, nejen třicet. Na výsledku se podepsalo i to, že kluci byli v prvním utkání sezony značně nervózní a udělali spoustu technických chyb," řekl Veřmiřovský.

Oba se chtějí posunout výš

Frýdek-Místek výhrou v derby nakročil k vytyčenému cíli napravit mizernou loňskou nedohranou sezonu, v níž dokázal vyhrát pouze tři utkání. K tomu mají pomoci především hráči, kteří byli hned v prvním utkání sezony hodně vidět - Tomáš Sklenák, jenž se na Moravu vrátil z Německa a exkarvinští Tomáš Mlotek a Radim Chudoba. „Věřím, že máme správný mix ostřílených hráčů a dravého mládí," řekl trenér Valo, jenž jako hráč pamatuje nejslavnější éru klubu včetně titulu v roce 2003.

„Chci zase vrátit klub na špici extraligy. Ale nebude to hned. Kádr byl v minulé sezoně z mého pohledu až příliš omlazován, chyběla zkušenost. A mladí se nedokázali popasovat s tím, co vedení čekalo. Proto jsem rád, že se vrátil Tomáš Sklenák, se kterým jsme tu zažili několik druhých míst a pak i titul. Může nám pomoct," upozornil Valo.

Vylepšit pátou příčku po základní části z minulé sezony chce i Kopřivnice. „Chceme udržet vzestupnou tendenci a zabojovat o semifinále extraligy a v Českém poháru dojít co nejdále," zmínil trenér Kopřivnice Veřmiřovský. „Příští rok bychom chtěli hrát Evropské poháry," dodal.

Kádr Kopřivnice zůstal prakticky pohromadě. Odešel pouze Dominik Tkadleček. Posily lovil klub znovu v zahraničí. „Po dlouhém shánění leváka na pozici pravé spojky jsme angažovali mladého reprezentanta Diega Shermana z Chile a španělský gólman Ignasi Admella Izard by měl v klubu působit také jako trenér mládežnických gólmanů. Z Frýdku-Místku se vrátil Filip Hardt, který s námi hrál dvě sezony," popsal trenér a předseda klubu Veřmiřovský. Poslední novou tváří je Slovák Matúš Oselský ze slovenské Povážské Bystrice, jenž bude kromě působení v Kopřivnici i studovat v Ostravě.