České hvězdy čeká show! Parádní zpestření sezony, pochvalují si krásky

Nejlepší české beachvolejbalistky Markéta Nausch Sluková se zúčastní se svou parťačkou Barborou Hermannovou exhibičního turnaje King of the court v nizozemském Utrechtu. Hrát se začíná ve středu 9. září, české reprezentantky na kurt nastoupí v rámci své skupiny C ve čtvrtek. S jakými plány na akci české duo vyráží, to prozradila v tiskové zprávě pro média Nausch Sluková.

Berete akci King of the court v Utrechtu jako turnaj, nebo jako exhibici?

Má to spíš blíž k exhibici a show než ke klasickému turnaji. Tak to vnímáme i my. Hraje dvacet týmů ve čtyřech pětičlenných skupinách. Hraje se na čas, po 15 minutách vždy jeden tým, který má nejméně bodů, vypadne. Můžeme tak skončit po prvním dni, po prvních patnácti minutách, nebo hrát až do soboty. Do klasického turnaje to má daleko. Je to show pro hráče i diváky.

Můžete přiblížit hrací systém a základní pravidla pro tuhle akci?

Pravidla se zdají poměrně komplikovaná, ale když se do nich člověk dostane, tak zjistí, že jsou docela jednoduchá. V první fázi jsou ve skupinách tři časové úseky. Vždy po patnácti minutách vypadne tým, který nasbíral nejméně bodů. Poslední tři hrají o vítězství ve skupině. Pointa je v tom, že body můžete získávat jen na jedné straně, které se říká královská. Tam musíte vydržet co nejdéle a vzdorovat soupeřům, kteří se vás snaží z královské strany dostat. Je to systém náročný na koncentraci, protože šancí dostat se na královskou stranu moc nemáte. A když se tam dostanete, je potřeba to zúročit a využít co nejlépe, protože v pěti týmech se musí čekat, než přijde další šance.

Mistrovství ČR v plážovém volejbalu - šampionky Barbora Hermanová a Markéta Sluková.

Vladimír Pryček, ČTK

Co na úpravy v pravidlech pro tuhle akci říkáte? Berete účast v Utrechtu jako příjemné zpestření rozbité sezony?

Je to velice příjemné zpestření zvláštní sezony, která po mezinárodní stránce nebyla téměř žádná. Je fajn, že máme možnost potkat se a zahrát si proti skvělým soupeřkám. Pravidla jsou speciální, je to i o náhodě, protože záleží, proti komu zrovna budete hrát, jak na vás vyjde los, ale bereme to hlavně jako přípravu před mistrovstvím Evropy, než abychom se hroutily, taktizovaly a snažily se přijít na to, jak s tím co nejlépe naložit. V 15 minutách budeme mít pár šancí, když je nevyužijeme, vypadneme hned, když se zadaří, tak postoupíme do dalších kol.

Obsazení je špičkové, jen ve vaší skupině C jsou Brazilky Agatha a Duda, Němky Bienecková se Schneiderovou či Francouzky, které máte i ve skupině na mistrovství Evropy. Bude to dobrá generálka?

Obsazení je výborné, i týmy z Brazílie a USA využily možnost zahrát si na první a asi i poslední světově obsazené akci. My máme náročnou skupinu, bude to hodně o štěstí. Nejsou to normální zápasy, nebudeme vymýšlet taktiku na Brazilky, Němky, ale na toho, kdo zrovna bude na té královské straně. Jak se týmy budou měnit, bude to hodně speciální. Co se Francouzek i dalších týče, tak bude dobré vidět, jak se kdo zlepšil, kdo na čem pracoval, abychom měly po půl roce, kdy jsme se nepotkávaly, aspoň představu, kdo co hraje.