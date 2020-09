V Lovosicích a v Porubě se o víkendu házená hrát nebude

Z víkendového programu nejvyšších házenkářských soutěží vypadly kvůli výskytu koronaviru v týmech dva sobotní zápasy. V mužské extralize musel být odložen duel 2. kola Lovosice - Frýdek-Místek a k utkání 3. kola ženské interligy nedorazí do Ostravy Michalovce.

V Lovosicích se nebude hrát kvůli karanténě domácího týmu po výskytu koronaviru v kádru. Klub neuvedl, kolik má nakažených hráčů. "Program extraligového celku Lovci Lovosice je od včerejška přerušen a nemocní hráči nastoupili na základě dohody s krajskou hygienickou stanicí do karantény," oznámil klub na facebooku.

S představiteli Frýdku-Místku se teď budou Lovosičtí muset dohodnout na náhradním termínu. Další zápas mají na programu 19. září v Brně.

Zápas Poruby s Michalovci byl odložen kvůli podezření na nákazu ve slovenském týmu. Klub domácím médiím potvrdil jeden případ mezi hráčkami, opakovaný odběr ale přinesl negativní výsledek, takže se čeká na kontrolní test.

Volejbalisté Budějovic překládají

Za devět dnů odstartuje volejbalová extraliga a hned úvodní kolo mužů ovlivní koronavirus. Českobudějovický Jihostroj má část týmu s pozitivním výsledkem na covid-19, hráči musí do karantény, a proto klub požádal vedení soutěže o přeložení utkání prvního kola ve Zlíně z 19. na 24. září. Tým to uvedl v tiskové právě. Další zápasy nejvyšší soutěže by se zatím měly hrát podle plánu.

V úterý měli v Českých Budějovicích prvního pozitivně testovaného hráče na koronavirus a zrušili v tomto týdnu tři naplánované přípravné zápasy. Následné středeční testování odhalilo několik dalších případů nákazy v mužstvu.

Část týmu s pozitivním výsledkem musí podstoupit karanténu s trváním do 19. září, kdy startuje extraliga, než se bude moci znovu zapojit do tréninku. Negativně testovaným potrvá karanténa do 14. září, poté podstoupí další test.

"Nemoc má u všech mírný průběh, takže bychom měli být na začátku sezony připraveni v plné síle. Rád bych poděkoval Zlínu za vstřícnost při přeložení utkání. Pokud si takto budou nápomocny všechny extraligové kluby, věřím, že sezona nebude ohrožena," řekl generální manažer Robert Mifka.

Duel Zlína a Jihostroje je aktuálně podle vedoucího soutěží Ivana Ira z volejbalového svazu jediný, který se překládá. "Zatím ano, ale jak říkal Švejk: situace na bojišti se vyvíjí každým okamžikem. Víc k tomu říct nelze," řekl Iro ČTK.

Mužská i ženská extraliga mají začít v sobotu 19. září. Minulý ročník soutěží byl kvůli koronaviru předčasně ukončen a tituly nebyly uděleny.