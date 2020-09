Na peníze mi kvůli koronaviru nesáhli, hlásí z Itálie český reprezentant Džavoronok

Má natrénováno, trenér na něj spoléhá. Volejbalový reprezentant Donovan Džavoronok by měl v nejslavnější lize světa patřit k oporám týmu Vero Volley Monza. „Zatím to vypadá tak, že se mnou počítají do základu, že budu hlavní opora. Měl bych dostat i víc prostoru na přihrávce. Tuhle sezonu se chci hodně ukázat a co nejvíc se zlepšit," uvedl třiadvacetiletý český smečař před blížícím se startem Série A1.

Beachvolejbalová příprava nese ovoce. Džavoronok, který odehrál v rámci tuzemského poháru na písku s kamarádem Janem Hadravou několik povedených turnajů, má z čeho těžit.„Máme za sebou dva měsíce přípravy a musím říct, že to byla pro mnohé makačka. Hodně hráčů totiž od konce sezony, tedy od půlky února, během koronavirové pauzy nic nedělalo. Já měl výhodu, že jsem se chystal při beachvolejbalu," tvrdil český reprezentant.

"Fyzicky jsem na tom byl dobře. Bylo to vidět hlavně ze začátku, kdy jsem byl oproti ostatním klukům v týmu daleko méně unavený. Vydržel jsem déle čerstvý a o to víc jsem se mohl soustředit na technické věci," vysvětlil Džavoronok.

„V prvním týdnech jsme byli hodně na písku. Trenéři beach zařadili do přípravy před halovými tréninky, protože pro hráče, kteří v přestávce nic nedělali, by byl začátek na tvrdém povrchu nebezpečný a hrozilo by zranění kolen nebo zad. Kromě toho jsme absolvovali také speciální cvičení v bazénech na rozvoj dynamiky, což bylo zajímavé," přiblížil 204 centimetrů vysoký hráč, který v klubu Vero Volley startuje pátou sezonu.

Matyáš Džavoronok společně s Adamem Štočkem nečekaně vyhráli v Brně beachvolejbalové UNIQA MČR hráčů do 22 let.

Archiv Matyáše Džavoronoka

Jeho Monza by v ní ráda postoupila do play off. „Doufám, že se nám do něj povede dostat. A pak už se může stát cokoliv. Celkově se náš tým dost omladil, jsme nyní myslím jedni z nejmladších v lize. Máme nového univerzála, smečaře i blokaře. Jinak jádro zůstalo stejné," řekl Džavoronok s tím, že k favoritům na titul budou patřit Trento a Civitanova. „Tyhle hvězdné celky asi nikdo neohrozí. Rozdají si to nejspíš spolu. Přeju to moc Honzovi Hadravovi, který na jaře do Civitanovy přestoupil. Snad bude hrát a prát se o titul."

Džavoronok prozradil, že občas reprezentačnímu parťákovi poradil, co a jak v Itálii funguje. „Ze začátku jsme si volali hodně, pro Honzu to bylo všechno nové. Před dvěma týdny jsme se za ním stavili s přítelkyní na víkend. Je to od nás asi pět hodin autem. Jsem rád, že maká, že se mu daří. Doufám, že si urve místo v základní sestavě. Rozhodně na to má," zdůraznil nejlepší hráč české extraligy ročníku 2014/2015.

Volejbalisté Jan Hadrava (vpravo) a Donovan Džavoronok ovládli Opava Beach Open, třetí díl Českého poháru.

Český volejbal

A jak přípravu Monzy poznamenala koronavirová krize? „Většinou jezdíme na soustředění na týden někam do hor, na různá přátelská utkání, ale to letos nebylo možné. Museli jsme to zvládnout bez toho. Teď nás čeká první ostřejší zkouška, předkolo italského poháru, tak uvidíme, jak na tom jsme," přemýšlel nahlas a doplnil, že opatření kvůli covidu-19 jsou trochu nepříjemná. „Každý týden nám vezmou krev a udělají výtěr nosu. Vždy v pondělí, když začíná tréninkový týden. Ale musíme si na to zvyknout, je to potřeba, abychom byli v pohodě."

Covid-19 však neměl vliv jen na přípravu. Zasáhl sport obecně, což některé kluby řeší snižováním finančních odměn hráčů. „Ti, co měli vysoké smlouvy, asi museli kývnout na zmenšení. Ale to jsem jen slyšel, nikdo z nich mi to neřekl přímo. Každý to měl individuálně. Já jsem se s vedením dohodl, že mi nic strhávat nebudou," sdělil Džavoronok.

„Kluby musí víc šetřit, i příjmy z lístků nebudou tak velké. Na blížící se pohárové zápasy ještě diváci nesmí, na začátek ligy, který je 26. září, může být každé třetí místo na tribuně obsazené, což je u nás asi 1600 lidí," odhadl.

Na jeho zápasy se občas bude možná dívat i jeho devatenáctiletý bratr Matyáš. „Je ve druhém týmu. Přišel s jasnou rolí prvního nahrávače, už tak i trénují. Měl nabídky i z první ligy, ale v těch týmech, které ho chtěly, by byl pouze dvojka. Po dvou letech, kdy nedostal moc šancí v Karlovarsku, kde myslím, že měl hrát o dost víc, jsem chtěl, aby hrál. Takže jsme mu zařídili tuhle možnost. Jeho hlavní cíl je se zlepšit a zvládnout roli jedničky, která nebude lehká, ale věřím mu, že to zvládne," dodal.