Dumek, Berčík skončili na přesunutém ME ve skupině

Plážoví volejbalisté Jan Dumek a Václav Berčík prohráli na mistrovství Evropy v Lotyšsku i podruhé a skončili v základní skupině. V boji o play off podlehli belgické dvojici Dries Koekelkoren, Tom van Walle 18:21 a 12:21. Michala Kvapilová s Michaelou Kubíčkovou do osmifinále neprošly. Francouzkám Jupiterové s Chamereauovou podlehly ve dvou setech. Po bouři a zrušení celého čtvrtečního programu byl turnaj z Jurmaly u Baltského moře přesunut do náhradního areálu k Rize.