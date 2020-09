Vítkovice vyhrály v Mladé Boleslavi a dál vládnou superlize

Vítězství Vítkovic zařídil hattrickem Rostislav Gattnar. "Byl to dlouho vyrovnaný zápas a jsme rádi za výhru. Jsme s úvodem sezony maximálně spokojení, i když podle trenéra (Pavla Bruse) by to mohlo být i lepší, tak snad se to co nejdříve projeví," řekl Gattnar po utkání. Mladá Boleslav, která v minulé sezoně ovládla základní část, dnešním duelem vstoupila do ročníku.

O vítězství FBC Ostrava na hřišti Chodova se postaral pěti body za dvě branky a tři asistence Michal Sládek. Hosté už v 11. minutě vedli 5:0. "Chtěli jsme vycházet ze zajištěné obrany a chodit do rychlých brejků. V první třetině nám to vycházelo skvěle," prohlásil trenér FBC Ostrava Tomáš Svačinka.