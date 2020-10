Basketbalisté Burgosu vyhráli při premiéře v pohárech Ligu mistrů

AEK sice vyhrál úvodní čtvrtinu finále 24:14, ale Burgos strhl vývoj na svou stranu před polovinou utkání, kdy po obratu získal třináctibodový náskok. V závěrečné čtvrtině měl španělský celek v duelu hraném stejně jako celý turnaj bez diváků náskok i 21 bodů. Nejlepším střelcem byl s 18 body Thaddus McFadden.

Burgos se do základní skupiny dostal z druhého kvalifikačního kola přes Kyjev, ve skupině C pak skončil třetí za Hapoelem Jeruzalém a právě AEK Atény. V osmifinále vyřadil Dinamo Sassari a ve středu ve čtvrtfinále na závěrečném Final Eight i Hapoel a v pátek v semifinále Dijon.

V souboji o 3. místo uspěl Dijon, který vyhrál nad Zaragozou bez zraněného českého reprezentanta Víta Krejčího 70:65.