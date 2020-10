Omezení sportu? Softbal spěchá, o mistrech bude rozhodnuto během víkendu

Vojtěch Albrecht, předseda STK České softbalové asociace

„Softbalová asociace se rozhodla veškeré finálové zápasy extraligy naplánovat na tento víkend. Finále žen zkrátíme na dvě vítězná utkání a odehrajeme vše v sobotu a v neděli. Původně se mělo hrát také příští víkend. Případný pátý zápas finále mužů se odehraje v neděli."

Petr Koukal, předseda Českého badmintonového svazu

„V badmintonu musíme vše významně zrevidovat, už před zpřísněním jsme se rozhodli například změnit formát extraligy, a namísto dlouhodobé soutěže budeme hledat formát, jak ročník odehrát během maximálně jednoho týdne na jaře. Kritické je to pro nás především v tom, že nebudeme mít možnost kde trénovat. Například naši juniorští reprezentanti se dlouhodobě připravují na evropský šampionát, kde věřím, že máme reálnou šanci získat historickou medaili, další hráči mají před sebou kvalifikace na olympijské hry, Pokud se vůbec OH uskuteční. Mnoho rekreačních hráčů se nedostane do uzavřených center. Je to těžká doba pro celý sport a nezbývá než doufat, že to brzy přejde."

Tomáš Cvikl, předseda Česká asociace squashe

„Bude to velká komplikace pro profesionální sportovce, kteří budou velmi složitě nahrazovat byť jen čtrnáctidenní deficit, pokud se lhůta neprodlouží. To by už byla hrůza. Máme řadu hráčů, kteří hrají v zahraničních ligách, nebo se připravují na mezinárodní turnaje. Navíc u nás na Strahově se připravují elitní světoví squashisté. To nyní bude muset být zastaveno a to je velká chyba. Stejně jako hraní veřejnosti ve squashových centrech. Určitě se budeme zajímat o to, zda bude pro provozovatele nějaká kompenzace ze strany státu."

Marek Pakosta, předseda Českého volejbalového svazu

„V současné době všechny volejbalové soutěže přerušujeme, rozhodně neukončujeme. Na situaci jsme se dlouhodobě připravovali a něco podobného jsme bohužel očekávali. Dál pojedeme podle manuálu, který jsme si schválili před sezonou. Doufám, že oblast profesionálního sportu bude v první vlně rozvolnění, protože je zde řada lidí s hlavním pracovním úvazkem. Rádi bychom, aby extraligoví hráči a hráčky měli také možnost tréninku. Jsou rovněž připraveni dodržet veškerá hygienická nařízení v hale."