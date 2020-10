Karlovarsko může hrát Ligu mistrů ve své hale, dostalo výjimku

Volejbalisté Karlovarska nepřijdou v Lize mistrů o výhodu domácího prostředí. Uspěli totiž s žádostí o výjimku u evropské konfederace CEV ohledně divácké kapacity. V době pandemie covidu-19 a omezeních by podle předsedy klubu Jakuba Novotného bylo nelogické pořádat zápasy ve velké hokejové hale.

"Už tak trpíme odlivem diváků a tím i peněz, přišlo by mi nelogické platit ještě za obrovskou halu, kterou stejně nemohu naplnit" řekl Novotný pro web nejlepšího klubu minulé extraligové sezony, ukončené předčasně v polovině března kvůli covidu-19.

Jedním z kritérií pro Ligu mistrů je kapacita tří tisíc míst k sezení. "Tři tisíce lidí do míčovky nedostaneme, na základě nařízení vlády ani nesmíme. Předtím bylo tisíc lidí, teď je nula. Proto jsme požádali o výjimku," uvedl bývalý reprezentant.

"Proč se musí hrát ve velkých halách a na top stadionech, když celá Evropa řeší problémy s koronavirem a někde, například v Česku, se nesmí hrát s diváky, anebo jen s velmi omezeným počtem? Proč bych měl platit zimní stadion a ztrácet i výhodu domácího prostředí, když mi svými parametry vyhovuje naše míčová hala," dodal Novotný.

Karlovarsko si účinkování v Lize mistrů zopakuje po dvou letech. Tehdy měli fanoušci možnost vidět italské giganty Civitanovu s Modenou a polský Kedzierzyn. Tentokrát Západočechům los přisoudil Novosibirsk, Friedrichshafen a vítěze předkola. Poprvé doma by měli hrát 2. prosince proti ruskému soupeři.

"Proti Civitanově před dvěma lety jsme do KV Areny dostali 3200 lidí, ale obávám se, že v těchto časech je to nereálné, i kdyby to někdo náhodou povolil. Potřebovali jsme mít situaci vyřešenou a vědět, na čem jsme, protože všechno má své konsekvence," řekl šéf Karlovarska.