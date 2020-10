Házenkáři kvůli pandemii nevstoupí příští týden do kvalifikace

Házenkáři už 16. října požádali ministerstvo zdravotnictví o udělení výjimky, aby se mohli na vstup do kvalifikace aspoň několik dní chystat. V úterý ale dostali zamítavé stanovisko.

Kvůli opatřením proti šíření covidu-19 je v Česku zakázán trénink sportovních týmů ve vnitřních prostorech, profesionálové se mohou připravovat pouze venku. Komplikací byl také fakt, že celkem 12 nominovaných hráčů působí v německých soutěžích.

"Už 16. října jsme podali ministerstvu zdravotnictví prostřednictvím Národní sportovní agentury (NSA) žádost o výjimku pro uskutečnění společné přípravy českého týmu. Ta měla pro hráče z českých soutěží začít dnes, další členové týmu, kteří působí v zahraničí, se měli připojit 2. listopadu. Přes veškerou snahu a spolupráci NSA však nebyla tato výjimka udělena, rozhodnutí ministerstva jsme obdrželi až v úterý," uvedla pro svazový web generální sekretářka Šárka Drozdová.

Házenkář české reprezentace Pavel Horák.

"Jednání ohledně skupiny se táhla od léta, měnilo se pořadí utkání, soupeřů, termíny domácího zápasu. Na většině jsme se s dotyčnými stranami dohodli, ale situace se s nastalými opatřeními začala ještě více komplikovat. Sport se v Česku úplně zavřel. Nemůžeme do vnitřních prostorů, hráči působící doma už tři týdny netrénují, což je problém nejen po stránce jejich připravenosti na utkání, ale především je to zdravotní riziko. Za situace, že nemůžete trénovat, nedává sehrání mezinárodního utkání žádný smysl," řekl jeden z dvojice českých trenérů Jan Filip.

Zápas v Plzni se měl hrát 4. listopadu, tedy den po skončení nouzového stavu v zemi, který ale bude zřejmě prodloužen. Od první poloviny října jsou v Česku zakázány všechny sportovní soutěže, výjimku mají pouze některé mezinárodní akce. Na jejím základě se v minulých dnech mohly uskutečnit tenisový turnaj žen v Ostravě či galavečer MMA v Brně, povoleny byly také domácí zápasy Sparty, Liberce a Slavie ve fotbalové Evropské lize.

"Rozhodli jsme o odložení utkání z důvodu restrikcí vlády České republiky, z jejíhož rozhodnutí není možné uspořádat utkání národního týmu v Česku. Český svaz házené pracoval na zajištění výjimky z tohoto nařízení, ta ale nebyla schválena. Také nejasná cestovní situace především ve vztahu k hráčům působícím v zahraničí by měla negativní dopad na oba zápasy. Po zvážení těchto okolností nevidíme jinou alternativu než utkání odložit," uvedl ředitel EHF soutěží národních týmů Peter Sichelschmidt.

Házenkáři měli dvěma zápasy s outsiderem z Faerských ostrovů rozehrát evropskou kvalifikaci o účast na šampionátu v roce 2022. Další duely se zbylými účastníky čtyřčlenné skupiny Ruskem a Ukrajinou jsou v plánu až na jaře příštího roku.

Utkání s Faeřany v lednu?

Zápasy s Faeřany by se mohly odehrát na začátku ledna před odjezdem českého týmu na mistrovství světa do Egypta. "Termín teprve budeme řešit. Pro nás by asi lednový termín byl přijatelný. Trochu by nám to možná narušilo původní plány přípravy na mistrovství světa, ale v podstatě jakékoliv plánování je teď stejně složité," uvedl Filip.

"Sport se nedá vypnout na knoflík. Samozřejmě víme, že dopady pandemie jsou velké ve všech oblastech života, a plně si uvědomujeme závažnost situace, kterou nepodceňujeme. Je ale nutné si uvědomit, že dopady na sportovce při přerušení přípravy jsou obrovské a celému českému sportu klesá možnost konkurenceschopnosti. Největší obavu mám o mládež. Tříletá práce a posun, kterého jsme v tomto směru v české házené dosáhli, může přijít vniveč," upozornil Filip.