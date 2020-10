Zuberští házenkáři jsou po odstoupení soupeře ve třetím kole Eurocupu

Házenkáři Zubří budou hrát rovnou třetí kolo Evropského poháru. Postoupili do něj bez boje, poté co do soutěže nezasáhne jejich soupeř, švýcarský klub TSV St. Gallen. Důvodem jsou koronavirová nařízení v zemi protivníka. Jak uvedla Evropská házenkářská federace (EHF) v oznámení, vzhledem k opatřením švýcarských úřadů nebude možné zápasy sehrát.