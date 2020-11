Operativa nyní zabírá skoro veškerý čas, říká volejbalový šéf Pakosta

Sport, jak ten profesionální, tak i amatérský, je v Česku již skoro měsíc na bodu mrazu. To se ale netýká představitelů sportovních svazů. Ti ve spolupráci s Národní sportovní agenturou svádějí „boj" o zmírnění epidemiologických opatření v oblasti sportování. Všude v Evropě se hraje, trénuje, jen v Česku byl na sport uvalen plošný lockdown. První úspěchy těchto jednání se dostavily tento týden. Profesionálové mohou začít trénovat v halách a chystá se spuštění i jejich soutěží. Současnou situaci zhodnotil pro Sport.cz předseda Českého volejbalu Marek Pakosta.

Co předcházelo rozhodnutí ministerstva zdravotnictví o uvolnění profesionálního sportu?

Komunikace s ministerstvem a hlavní hygieničkou v nynější složité situaci je vždycky složitá. Situace se zkomplikovala i změnou ministra zdravotnictví, ale musím konstatovat, že nový ministr reagoval velmi rychle na podněty Národní sportovní agentury a jednotlivých svazů. Všechna jednání vyústila k možnosti spuštění soutěží. Zásadní vidím jednotný a koordinovaný postoj týmových sportů, které jsou si charakterem činnosti podobné. Věděli jsme, že 3. listopadu bude vláda upřesňovat podmínky pro další období a naše žádost tomuto jednání předcházela.

Co bylo hlavním tématem o uvolnění profesionálních soutěží?

Šlo o to, že pro profesionální hráče je sport zaměstnání a oni ho nemohli vykonávat. Další silnou argumentací byla i situace sportovních soutěží v Evropě. Přestože se i další státy perou s epidemií, všude se hrálo a trénovalo, tzn. sportovní lockdown by časem začal ohrožovat naše rankingy v Evropě a výkonnost reprezentačních výběrů.

Měli jste nějaké náznaky, že by se mohlo začít hrát a připravovali jste se na tuto situaci?

V nynější době můžeš tušit, co chceš, ale musíš se řídit nařízeními. To, že se ledy prolomily, za to jsem moc rád. Na tuto situaci jsme se připravovali již koncem prázdnin, máme naplánované varianty, jak bychom měli postupovat. Možná nás trochu překvapilo, že jednotlivé sporty budou žádat o výjimky jednotlivě, ale jsme v kontaktu s basketbalem, házenou, florbalem a snažíme se postupovat jednotně, tak aby nám byly výjimky schváleny a ekonomicky nám kluby nezruinovaly.

Znáte už termín, kdy by UNIQA extraligy mohly zase začít?

Kluby měsíc nebyly ani v halách, tak předpokládám, že musí taky něco s míči natrénovat. O startu a systému bude rozhodovat AVOK, ale já si myslím, že by se první zápasy mohly spustit kolem 14. listopadu. Bude moc záležet na epidemiologických opatřeních, které bude požadovat hlavní hygienička ČR.

Ještě není jasno, jak se bude testovat. Budou opravdu testy nutné před každým zápasem, jak říkal na tiskové konferenci Milan Hnilička?

Momentálně je to takto nastaveno, ale to je asi hlavní téma, které budeme s hlavní hygieničkou ČR nyní upřesňovat.

Za pomoci analýz se chtějí volejbalisté Lvů Praha zapojit do bojů o medaile.

Lvi Praha

Myslíte, že tato epidemiologická opatření kluby ekonomicky utáhnou?

Ve spolupráci s NSA jsme jako představitelé sportovních svazů vybojovali pro profesionální týmy kompenzace v programu Covid Sport. Pro volejbalové týmy to může být až 750 tisíc, tak předpokládám, že by kluby finanční zátěž měly unést.

Chystáte jako volejbalový svaz nějakou plošnou podporu profesionálních klubů?

Na tuto otázku jsem odpověděl částečně již v té předchozí. Asi o tom ještě bude diskuze, ale momentálně o nějaké plošné podpoře jako svaz neuvažujeme.