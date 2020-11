Pražští volejbalisté v Jurmale kvůli koronaviru asi nenastoupí

Tým podstoupil testy v sobotu před nedělním odletem a všechny s negativním výsledkem. V Lotyšsku absolvovali pražští volejbalisté další testy. "Trénovali jsme a večer jsme se dozvěděli, že jsou dva z nás pozitivní. Byl to pro nás šok," řekl trenér Tomáš Pomr na klubovém webu. "Oba jsou naštěstí bezpříznakoví. Na první pohled jim nic není. Bohužel nejde, aby byli v izolaci a ostatní hráli," posteskl si Pomr.

Jeden z pozitivně testovaných už covid-19 prodělal. Proto má s sebou potvrzení, že nemůže být infekční. "Donutili jsme místní, aby oběma udělali druhý test přímo z krve," uvedl kouč. "Pokud by opakované testy vyšly negativně, mohli bychom nastoupit. Ale s tím se nedá počítat," obává se Pomr.

Zápasy budou nejspíše přeloženy na neurčito. "Ještě jsme kontumačně neprohráli. To se bude teprve řešit. Ovšem jet sem třeba za týden si nedokážu představit," řekl trenér. "Naše frustrace je obrovská. Potom, co jsme absolvovali, abychom mohli odcestovat do Jurmaly, vyšlo naše úsilí vniveč."

Na hotelu je tým v karanténě na jednom patře a jídlo dostává výtahem. "Soupeři na nás naštěstí nezapomněli, pomáhají nám, jak mohou," ocenil Pomr. Hráči se snaží zabavit. "Na jednom pokoji se mastí PlayStation, na druhém se kouká na filmy. Proběhl i kruhový trénink na chodbě," popsal.

Letenky mají Pražané na neděli. "Tím můžeme zmizet. A mohou s námi jet i dva pozitivně testovaní," řekl Pomr, ale nejraději by Lvi odjeli hned. A to i proto, že v Česku mohou od středy profesionálové trénovat i v halách.