Házenkářkám nejspíš bude na Euru chybět zraněná Satrapová

"Byla jsem v brance asi tři minuty. Chtěla jsem se přesunout z křídla na nahazovačku na spojku. Jak jsem se odrazila, přetočila jsem si koleno. Je to moje první takto vážné zranění. Zatím na tom hledám to nejhorší. Nechám se překvapit, co se dozvím ve čtvrtek. Doufám, že moje nejhorší prognózy nebudou ještě horší," citoval svazový web Satrapovou.

"Prohlížel mě doktor z Nantes. Říkal, že to vypadá na křížový vaz. Já ani nevím, co tam se mnou dělal za pohyby. Byla jsem v křeči. Bolest byla nesnesitelná, takovou jsem nikdy nezažila. Dostala jsem prášky, ráno už to bylo lepší," doplnila.

Smiřuje se s tím, že bude chybět na evropském šampionátu v Norsku a Dánsku, kde český tým ve skupině narazí na Švédsko, Rusko a Španělsko. Už hovořila s reprezentačním trenérem Janem Bašným.

"Koukal na zápas přes live stream, potom mi psal. Když jsem mu neodepisovala, zavolal. Byla jsem hrozně ubrečená, tak ani nevím, co jsem mu odpovídala. Štve mě, že nebudu na mistrovství. Máme super partu, chtěla bych holkám pomoct. Ale holkám věřím, zvládnou to," dodala Satrapová. V roli jedničky by ji měla na Euru zastoupit Petra Kudláčková.

