Volejbalisté Českých Budějovic se odhlásili z Poháru CEV. Mrzí nás to, hlásí klub

Evropská volejbalová konfederace (CEV) definitivně rozhodla, že první ze dvou utkání šestnáctifinále Poháru CEV, které bylo plánované na 11. – 12. listopadu v Moskvě, se z důvodu výskytu nákazy COVID-19 a následné izolace ruského týmu překládá na 25. listopadu. Tento náhradní termín přitom s vedením Jihostroje nebyl předem diskutován.

„S ohledem na aktuální restart naší domácí soutěže, která se nejistě a pomalu rozjíždí, jsme nebyli schopni toto rozhodnutí akceptovat, aniž bychom neohrozili průběh extraligy, která je pro nás po nedokončené minulé sezoně samozřejmě prioritou. Náhlou změnu předem nastaveného herního systému ze strany CEV navíc nevnímáme jako fér," komentuje situaci generální manažer Robert Mifka na internetových stránkách klubu.

Dynamo Moskva zůstalo v karanténě do 16. listopadu, tedy i v původním termínu konání svého domácího utkání. Jihostroj tak počítal s tím, že se ruský tým dle herního rozpisu předem určeného losem alespoň stihne dostavit 19. listopadu do Českých Budějovic, kde se už dlouho dopředu začal připravovat atraktivní zápas. „S ohledem na nešťastnou situaci Dynama jsme si nechtěli vítězství prvního zápasu připsat jeho kontumací a navrhli jsme z našeho pohledu sportovní řešení – kdo vyhraje druhý zápas v Českých Budějovicích, postupuje do osmifinále poháru," vysvětluje Mifka.

Moskevský tým však nejprve odmítal do České republiky vycestovat kvůli obavám o své zdraví a žádal o odehrání utkání ve svém domácím prostředí, kde by se v jednom či dvou zápasech rozhodlo o postupujícím. „To pro nás nepřicházelo v úvahu. Nebyl žádný důvod, abychom se v situaci, kdy problém není na naší straně, dobrovolně připravili o výhodu domácího prostředí. Navíc když vše bylo dopředu naplánované, získali jsme od ministerstva zdravotnictví výjimku pro pořádání zápasu a byli schopni zorganizovat i pobyt našich soupeřů za dodržení těch nejpřísnějších hygienicko-protiepidemických podmínek," říká Robert Mifka.

Organizace CEV sice pořadatelství druhého utkání na palubovce Jihostroje potvrdila, avšak ruská strana stále trvala na přesunu zápasu v Moskvě na pozdější termín. „Náš návrh řešení situace byl zcela v duchu fair-play. I zástupci Dynama původně nabízeli variantu jediného zápasu o vše, nicméně jakmile přišlo na to, že by se toto utkání mělo odehrát u nás, začali trvat na tom, abychom přijeli hrát do Moskvy v náhradním termínu," nechápe Mifka.

I přes přímluvu a oficiální žádost Českého volejbalového svazu, která se odvolávala na stále nejistou situaci ohledně restartu extraligy po téměř pětitýdenním lock-downu profesionálního sportu, nicméně Evropská volejbalová konfederace stanovila náhradní termín moskevského zápasu pevně na 25. listopadu. Na datum, který nebyl během předchozích jednání vůbec zmíněn.

„Velmi mě to mrzí, ale na toto direktivní rozhodnutí jsme nemohli přistoupit a z Poháru CEV jsme byli nuceni se odhlásit. Právě se opět rozjíždí extraliga, kde nejenže musíme dohnat manko pěti utkání, ale v souvislosti s finančně nákladným PCR testováním bychom v případě dalšího překládání zápasů – z důvodu našeho neplánovaného výletu do Moskvy – dostali do problémů nejen nás, ale i další extraligové kluby. V neposlední řadě, v případě, že by byl stav utkání nerozhodný, bychom případný rozhodující zlatý set museli odehrát na palubovce soupeře a tato výhoda měla podle vylosovaného rozpisu zůstat nám," objasňuje Robert Mifka úskalí v řešení nastalé situace.

Dynamo Moskva tak získalo rozhodnutím organizace CEV výhodu, přestože problém byl na jeho straně. „Nám to zkomplikovalo už tak nejistou situaci do takové míry, že to pro nás znamená fakticky konec letošního působení v evropských soutěžích. Mrzí nás to, protože jsme tým na tuto sezonu skládali s vidinou evropských pohárů, kde jsme měli ambici navázat na úspěchy z uplynulé Ligy mistrů," shrnuje generální manažer Jihostroje.

Kromě toho stále není jisté, jak budou v souvislosti s komplikovanou epidemickou situací vypadat další kola Poháru CEV, která se už nyní plánují sehrát turnajově u jediného pořadatele.