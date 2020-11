Volejbalisty čekají pětkrát dva zápasy ve dvou dnech

Volejbalová extraliga mužů by mohla do Vánoc dohnat ztrátu způsobenou koronavirem. Vedení soutěže po jednání s kluby rozhodlo, že od tohoto pátku čekají týmy pětkrát dva zápasy ve dvou dnech. V pátek a v sobotu dojde na restart nejvyšší soutěže žen, o jejíž podobě se ještě rozhodne.

"Snahou je, abychom odehráli soutěže s plným počtem zápasů, nicméně za stávající situace je obtížné dělat dlouhodobé predikce," řekl ČTK předseda volejbalového svazu Marek Pakosta. "U mužů jsme zareagovali tak, že se bude ztráta dohánět formou dvou zápasů ve dvou dnech. U žen budou kluby o formátu ještě diskutovat."

Volejbalisté kvůli pauze způsobené opatřeními proti šíření covidu-19 přišli o páté až deváté kolo, které se nyní budou dohrávat následující pátky. V sobotu pak bude vždy navazovat původně plánované kolo, tedy jedenácté až patnácté.

Pokud vše proběhne bez komplikací, tak by se sezona měla srovnat před svátky. "Myslím, že by to mohlo jít. Jsme adaptabilní a chceme, aby se hlavně hrálo. Hráči udělají, co mohou," řekl trenér pražských Lvů Tomáš Pomr.

Důvodem náročného programu je i fakt, že musí hráči nastupovat s negativním testem na covid-19. Ten je platný 48 hodin a v rámci snahy ušetřit, jelikož testování je finančně náročné, se budou hrát dva zápasy ve dvou dnech.

Ženská extraliga přišla o sedm kol. Po pauze se vrátí v pátek předehrávkou 12. kola mezi Brnem a Ostravou a kompletním sobotním 13. kolem.