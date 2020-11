Poháry CEV i Vyzývací se budou hrát turnajově, i se Lvy

Jsou mezi nimi i Lvi, přestože nemohli po pozitivním nálezu v Lotyšsku odehrát dvojzápas s Jurmalou. Pražané se snažili dohodnout jiný termín i dějiště, nakonec se lotyšský soupeř z Vyzývacího poháru odhlásil.

"Byla to licitace. Neuhnuli jsme, byli vytrvalí a měli obrovskou touhu hrát. A to se nám vyplatilo," řekl kouč Tomáš Pomr ČTK. "Po známé kauze v Jurmale jsme komunikovali s CEV, která to stále nemohla dořešit. My jsme projevili zájem hrát a hledat cesty," popsal.

Lvi nabízeli dvojzápas v Praze, ale Jurmala měla obavy vycestovat. "Navrhovali hrát v Polsku, i to jsme připustili, ale CEV to zamítla, protože podmínky byly stejné v Polsku jako u nás. Vzali si čas na rozmyšlenou, jestli přijedou k nám, a nakonec se z poháru odhlásili," dodal Pomr.

Lvi pojedou opět na východ - na Ukrajinu. Skupinu odehrají v Horodoku, soupeřem v osmifinále jim bude Sporting Lisabon a v případě výhry hned bude následovat čtvrtfinálový duel. Volejbalistky Prostějova pojedou do Rumunska a na soupeřky zatím čekají. Duel 1. kola má teprve před sebou i Ostrava, pokud uspěje, vyrazí do "bubliny" do maďarského Kaposváru.

Hráči Dukly Liberec po postupu do osmifinále Poháru CEV přes rakouský Aich/Dob vyrazí do Bulharska, kde je čeká duel s Minskem. Šelmy Brno mají svou skupinu v italské Monze a za soupeře srbský Žok.

CEV již dříve změnila na turnajový formát i Ligu mistrů a mistryň, v níž se s elitou poměří Karlovarsko a volejbalistky Olomouce.