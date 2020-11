Na ME pojede 18 házenkářek, tým měl zatím všechny testy negativní

"Příprava a celý týden probíhaly bez problémů. Bohužel jedna hráčka Martina Přikrylová byla zraněná, jinak všechny ostatní hráčky, které tu byly, neměly žádné potíže. Ani realizační tým, ani co se týče covidu. Všechny testy, které se tu dělaly, byly negativní. Někteří členové týmu se k nám připojili až dnes a tam je to také v pořádku," řekl na on-line tiskové konferenci Bašný.

"Tohle pro nás bylo hodně důležité. Mohli jsme se na šampionát připravovat v sestavě, o které jsme věděli před příjezdem na kemp. Dost jsem se obával, že se budeme připravovat s nějakým týmem, který tam nakonec nebude moci odjet," dodal Bašný.

Na šampionátu bude i tak postrádat několik opor. Kvůli zranění přišly o účast na Euru brankářská jednička Lucie Satrapová, spojka Helena Ryšánková a křídelnice Kristýna Mika. Vzhledem k mateřským povinnostem bude scházet kapitánka Iveta Korešová, další spojku Michaelu Hrbkovou a pivotku Petru Tichou nepustil na turnaj zaměstnavatel.

Na šampionát s třemi brankářkami

I vzhledem k současné koronavirové situaci se Bašný rozhodl vzít na šampionát tři brankářky. Petru Kudláčkovou doplní Sabrina Novotná a Karin Řezáčová, které čeká první účast na velké akci stejně jako Silvii Poláškovou a Adélu Stříškovou.

"Věděli jsme, že pojedeme se třemi brankářkami. Už jen kvůli té covidové situaci. Tenhle post je tak specifický, že musí být pojištěný třemi brankářkami, kdyby třeba jedna nebo dvě vypadly," uvedl Bašný.

"Měl jsem trochu otazník nad postem pivota, protože tam dlouhodobě nemáme velký výběr hráček. U Kamily Kordovské, která je po zranění, to ještě vyloženě není na to, aby hrála spojku v útoku. Takže jsme počítali s tím, že ji zkusíme dostat do postu pivota," doplnil Bašný.

Jeho svěřenkyně vstoupí do turnaje v Dánsku čtvrtečním zápasem se Švédskem, dalšími soupeři v základní skupině v Herningu budou Rusko a Španělsko. Do další fáze, kterou jsou dvě šestičlenné skupiny, postoupí první tři týmy.

Cílem je druhé kolo

"Ambice našeho družstva jsou vždy podobné. Zanechat na šampionátu co nejlepší dojem a dostat se do druhého kola. To je náš základní cíl, s kterým odjíždíme. Určitě nechceme po základní skupině odjet domů," řekl Bašný.

Kvůli koronavirové pandemii od spolupořadatelství ME na poslední chvíli odstoupilo Norsko a turnaj bude hostit jen Dánsko. Bude se hrát bez diváků a nové šampionky budou korunovány 20. prosince.