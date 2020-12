Střelec Palyza opouští Olomoucko a posílil basketbalisty Nymburka

Reprezentační křídelní hráč Lukáš Palyza z Olomoucka posílil basketbalisty Nymburka a podepsal smlouvu do konce sezony s opcí na další ročník. Do týmu šestnáctinásobného mistra se vrací jednatřicetiletý střelec po více než šesti letech. Nymburk se rozhodl doplnit kádr o účastníka loňského mistrovství světa v Číně při zraněních Jerricka Hardinga a Petra Šafarčíka, kteří se mají vrátit do hry až v novém kalendářním roce.

Lukáš Palyza při odletu basketbalové reprezentace na MS 2019 do Číny.

"Nejen vzhledem k dobré šanci postoupit do dalších bojů v Lize mistrů jsme nechtěli nechat nic náhodě a rozhodli jsme se doplnit kádr o dalšího zkušeného hráče. Mělo by to být prospěšné pro všechny strany," uvedl na klubovém webu výkonný ředitel Nymburka Ondřej Šimeček.

"Lukáš nám ihned pomůže, sám pak získá příchodem do konkurenčního prostředí novou výzvu a motivaci a těžit by z toho měla i reprezentace, jelikož další ze stabilních hráčů jejího kádru bude mít možnost hrát evropské poháry," dodal Šimeček. Obnovenou premiéru v dresu Nymburka by si měl Palyza odbýt ve středečním domácím ligovém utkání s Ústím nad Labem.

V této sezoně NBL je Palyza s průměrem 20,5 bodu druhým nejlepším střelcem za Jakubem Šiřinou z Opavy (25,7). V barvách Ostravy, Opavy, Nymburka, Děčína a Olomoucka, kde načal třetí sezonu, má na kontě už téměř 5000 bodů. Drží rekord se 129 proměněných trojkami ze sezony 2015/16 a celkově má úspěšnost v kariéře z tříbodové vzdálenosti 40 procent.

"Hledali jsme posílení pro náš kádr, jelikož Petr a Jerrick jsou zranění. Lukáš Palyza je prověřený hráč, který nám může opravdu pomoci. Jako mladý už Nymburkem prošel, takže ví, co ho čeká. Nyní je navíc zkušenějším a mnohem lepším hráčem než tehdy," uvedl trenér Oren Amiel.

V Nymburce působil Palyza v letech 2011 až 2014 a následně odešel do německého Bayreuthu. Po jedné sezoně se vrátil do NBL do Prostějova a po roce v Děčíně strávil ročník 2017/18 v polských Gliwicích. V reprezentačními dresu, v němž loni zažil cestu za historickým šestým místem na MS, se představil i na mistrovství Evropy v roce 2017.