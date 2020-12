Harden po karanténě může stihnout první zápas Houstonu

Houston měl původně do ligy vstoupit ve středu zápasem s Oklahomou. V tom by trojnásobný nejlepší střelec NBA Harden hrát nesměl, neboť účastí na pondělní soukromé párty v uzavřeném prostoru porušil hygienická pravidla. Za to dostal od vedení NBA pokutu 50.000 dolarů.

Liga nicméně posléze zápas Houstonu s Oklahomou stejně musela odložit, protože tým Rockets kvůli řadě pozitivních či neprůkazných testů a kvůli preventivní karanténě několika hráčů neměl k dispozici minimální počet osmi basketbalistů.

NBA zároveň uvedla, že v posledním týdnu odhalily testy na covid-19 mezi 558 hráči dva nově nakažené.