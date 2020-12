Jícha po triumfu v LM: Je to malý zázrak, turnaj jsme odehráli víceméně v devíti

"Musím smeknout před klukama, jak to zvládli. Odehráli jsme Final Four víceméně v devíti lidech. Kluci byli úplně fantastičtí, nechali tam úplně všechno. Je to pro nás takový malý zázrak," uvedl Jícha v tiskové zprávě agentury Sport Invest, která ho zastupuje.

Mezi chybějícími hráči byl i český pilíř defenzivy Pavel Horák, který od lékařů nedostal svolení nastoupit po prodělané nemoci covid-19. "Pavel nám určitě hodně moc scházel. Hlavně z důvodu, že brání na důležité pozici tři nebo čtyři. S Pavlem tam mám tři hráče, kteří tam neustále rotují a máme tak trochu prostor si malinko oddechnout. Ale zvládli jsme to, moc si toho cením," poznamenal osmatřicetiletý Jícha.

Nejlepší házenkář světa za rok 2010 jako třetí vyhrál Ligu mistrů jako trenér a hráč a jako vůbec první to dokázal s jedním klubem. "Já to příliš neprožívám. Je to hezký úspěch, ale jestli jsem první nebo desátý, to neřeším. Pro mě je důležité, že jsme tu šanci měli, že jsme o ni bojovali a že se nám povedl takový malý zázrak. Tohle je týmový úspěch a vítězství mých hráčů. Jsem hlavně rád za ně," konstatoval Jícha, který v roli hráče ovládl Ligu mistrů s Kielem v letech 2010 a 2012.

Kiel a Barcelona jsou pro mě srdeční záležitosti

Ve finále narazil na Barcelonu, kde končil hráčskou kariéru. "Bylo to pro mě enormně zvláštní, Kiel a Barcelona jsou pro mě srdeční záležitosti. V Barceloně mám mnoho přátel i v klubu a jsou to pro mě velmi emoční zápasy. Jsem moc vděčný za to, že jsem mohl v Barceloně hrát a že jsem teď měl možnost hrát finálový zápas proti ní. Moc jsem si to užil," řekl.

Filip Jícha dovedl házenkáře Kielu do finále Ligy mistrů.

Martin Meissner, ČTK/AP

Barcelona vstupovala do finále v roli obrovského favorita, předtím naposledy prohrála vloni v září. "Barcelona v Lize mistrů neprohrála 22 zápasů, což je neuvěřitelné číslo. My chtěli držet zápas otevřený co nejdéle s tím, že pokud se nám to podaří, Barcelona bude pod větším tlakem než my. S těmi vyrovnanými zápasy máme více zkušeností než oni. A to se nám přesně povedlo," pochvaloval si Jícha vítězství 33:28.

Kiel byl už v semifinále blízko porážky. S maďarským Veszprémem prohrával chvíli před koncem o čtyři branky, v prodloužení pak ztrácel dva góly, ale nakonec vydřel vítězství 36:35.

Dokázali jsme se vrátit, těší Jíchu

"Bylo to jako na houpačce, mělo to obrovskou kvalitu. Bohužel to bylo poznamenáno nižší úrovní rozhodčích, bylo to i hodně kritizováno napříč Evropou. Dvakrát jsme ten zápas prohráli, třikrát vyhráli. Ve druhé půli jsme ztratili rytmus, ale i když už to vypadalo na prohraný zápas, tak jsme se dokázali vrátit," ocenil Jícha.

Mrzelo ho, že hráči nemohli triumf oslavil s fanoušky, kvůli koronaviru se hrálo bez diváků. "Final Four v házené je obrovská show pro 20 tisíc fanoušků. Teď to bylo zvláštní. Já si na to asi nikdy nezvyknu, když se hraje bez diváků. Při těch samotných zápasech jsem byl ale jakoby v tunelu, soustředil jsem se jen na hřiště. Chuť vítězství byla stejná, jen bych klukům přál, aby to mohli slavit s těmi davy lidí na tribuně," uvedl.

Triumfem v Lize mistrů, v níž se kvůli koronavirové pandemii dohrával teprve minulý ročník 2019/20, podtrhl snovou premiérovou sezonu v roli hlavního trenéra. Předtím na jaře získal s Kielem bundesligový titul. Německý klub s ním už v září prodloužil smlouvu.

"Já byl v Kielu dlouho jako hráč a znám město i klub. Život profesionálního trenéra je vrtkavá záležitost. Já si momentálně užívám tu cestu, na kterou jsme se vydali, a dál o tom nepřemýšlím," dodal.