Zdecimovaní čeští házenkáři na MS v Egyptě startovat nebudou. A nejsou sami

Čeští házenkáři na poslední chvíli odřekli svůj start na nadcházejícím světovém šampionátu v Egyptě. Důvodem je vysoký počet dvanácti hráčů nakažených koronavirem. Návrh realizačního týmu posvětila exekutiva ČSH. Podle svazového šéfa Jaroslava Chvalného by start oslabeného výběru na MS znamenal hazard ve všech směrech i poškození jména české házené. Po české výpravě odřekli účast kvůli nákaze koronavirem v týmu také Američané. Česko nahradí na turnaji Severní Makedonie, tým USA zase Švýcarsko. Titul obhajuje Dánsko.

Reprezentanti měli odletět ve středu dopoledne a ve čtvrtek rozehrát základní skupinu zápasem proti Švédsku. V národním celku je však aktuálně 12 nakažených hráčů a pozitivní test nadále mají i oba hlavní trenéři Jan Filip s Danielem Kubešem. Ze zdravotních důvodů by se nemohlo šampionátu zúčastnit dalších pět hráčů, z 21 jmen, s nimiž realizační tým počítal, by mohli nyní odcestovat jen čtyři házenkáři.

„V úterý dopoledne jsme definitivně ztratili naději. Při zjištění, že máme snad už třináct hráčů nakažených, jsme neviděli žádné světlo na konci tunelu," připustil trenér Jan Filip, jenž také zůstal pozitivně testován, podobně jako jeho kolega Daniel Kubeš. Uplatnit už nešla ani náhradní varianta s koučem od juniorů, protože Pavel Pauza také dostal covid.

Trenéři hazenkářské reprezentace Jan Filip (vpravo) a Daniel Kubeš.

Vlastimil Vacek, Právo

Zrušením účasti na šampionátu jsme učinili asi nejtěžší rozhodnutí, které každý z nás v souvislosti s házenou dělal. Situace kolem reprezentačního týmu je ale naprosto kritická. Nechtěli jsme jít do žádné nedůstojné situace," připustil šéf reprezentačního úseku svazu Daniel Čurda. „Rizikový faktor už přesáhl únosnou mez. Všichni tomu hodně obětovali, šlo o moc smutné rozhodnutí. Dostali jsme se ale do absolutní improvizace třeba na postu pivota už ani nemáme v této chvíli nikoho k dispozici," doplnil Filip.

Drtivá většina nakažených hráčů jsou legionáři a opory mužstva. „Bolí to o to víc, že jsme na mistrovství světa nebyli šest let a nyní jsme z mužstva měli pocit, že se kádr za poslední dobu ustálil, má svou sílu a potenciál na úspěšný výsledek tam rozhodně mohl být. Ta současná bezmoc jde nyní mimo všechna měřítka," uvažoval Filip.

„Odletět do Egypta pouze na výlet s nějakým narychlo slepencem kluků, kteří spolu nikdy nehráli a posledních deset dnů ani netrénovali, by bylo nejen zdravotní, ale i sportovní riziko, které jsme už odmítli podstoupit. Šlo by o hazard se jménem české házené," doplnil Chvalný.

Roman Bečvář v souboji se Slovinskem

Alžběta Vejrostová/chf.cz

„Je to strašná doba, do poslední chvíle jsme doufali dělali maximum, abychom mohli na mistrovství světa. Všichni jsou teď obrovsky zklamaní, že se to v Egyptě odehraje bez nás, ale nesmíme zapomínat, že je tady spousta nemocných a přeju všem, aby se uzdravili, v tomhle musí jít házená na vedlejší kolej," líčil Kubeš, jenž nemá úplně lehký průběh nemoci.

„Zatím si naštěstí covid u nikoho z reprezentačního výběru nevyžádal hospitalizaci. Striktně se ale dodržují pravidla hygieny, hráči v karanténě musí vydržet v Plzni na izolaci v hotelu, dokud jim nevyjde negativní test a nebudou smět odjet domů a my se o ně jako svaz postaráme," vysvětlil Čurda.

Za český tým, který měl odcestovat ve středu dopoledne a v Káhiře pak ve skupině hrát se Švédskem, Egyptem a Chile, se narychlo shání evropský náhradník na MS. „Nepostavili jsme ale nikoho před hotovou věc. Už před pár dny byla oslovena Makedonie, protože jsme informovali IHF a egyptské organizátory, jaké máme potíže," přiznal Chvalný. Organizační výbor MS také večer oznámil, že český tým skutečně nahradí na šampionátu Severní Makedonie.

Podobný problém ohlásily také USA, které mají na soustředění 17 nakažených a také cestu do dějiště šampionátu odřekly. Jejich švédský trenér Robert Hedin uvedl, že pozitivní testy na covid-19 mělo deset hráčů a sedm členů realizačního štábu. „Žádné sankce s ohledem na covidovou situaci z absence na šampionátu nevyplývají, i když IHF po nás i Američanech bude chtít podrobné vysvětlení, proč na turnaj nepřijedeme," doplnil šéf svazu.

Bývalý český reprezentační brankář a nyní trenér gólmanů Petr Štochl.

Odřeknutí účasti jakékoliv české reprezentace ze světového šampionátu je naprosto ojedinělá věc. Z mistrovství světa v některém z olympijských kolektivních sportů odstoupili pouze hokejisté v roce 1953 kvůli úmrtí tehdejšího prezidenta Klementa Gottwalda. V letech 1950 a 1951 Československo z politických důvodů tým na šampionát vůbec nevyslalo.