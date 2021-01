Házenkáři Kapverd mají další nakažené, na MS jim hrozí kontumace

Mezinárodní házenkářská federace IHF v sobotu uvedla, že ji výprava Kapverd informovala o dalších dvou pozitivních testech. Oba hráči byli izolováni od zbytku týmu, který aktuálně tvoří jen devět házenkářů s negativními testy. Pro sehrání zápasu je potřeba deset aktérů včetně jednoho brankáře.

Nováčci na MS by teoreticky mohli do Egypta dopravit nové hráče z původního širšího kádru, kteří by se po příletu do země podrobili PCR testu. Kapverďané hlásili několik nakažených už před svým prvním zápasem na turnaji, v němž v pátek podlehli 27:34 Maďarsku.

Kvůli množství koronavirových případů v týmu se krátce před zahájením turnaje vzdaly účasti Česko a USA, které nahradily výběry Severní Makedonie a Švýcarska.